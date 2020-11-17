林鄭再談取消議員資格　引用鄧小平發言「治港必須是愛國者」

▲香港特首林鄭月娥。（圖／香港政府）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首林鄭月娥17日出席《基本法》頒布三十周年法律高峰論壇，在提及香港立法會4名議員被取消資格的議題時，以鄧小平1984年的一段發言指出，「港人治港有個界限及標準，就是必須以愛國者為主體的港人來治理香港。」

林鄭月娥指出，鄧小平當年提出「一國兩制」的構想，是在維護國家的統一和領土完整、保持香港繁榮和穩定的前提下，考慮到香港的歷史和現實情況，最大程度地保留香港的特色和優勢，讓香港市民的原有生活方式維持不變，「這個初心從來沒有改變，也是中央一直以來對香港特區各項方針政策的根本宗旨。 」

林鄭月娥提到，按照這個不變的初心，顯而易見，主權問題不容討論、「港獨」主張不能容忍，「在具體落實《基本法》時，我們必須堅守『一國』原則，正確處理特別行政區和中央的關係，維護中央權力，同時保障香港特別行政區的高度自治權。」

▼香港立法會民主派議員決定總辭。（圖／路透社）



林鄭月娥表示，最近她在反駁針對香港國安法和立法會議員宣誓問題的謬論時，分別引述了「一國兩制」總設計師鄧小平的兩段發言，足證中央在「一國兩制」政策下的治港方針始終如一，從未動搖。

林鄭月娥指出，鄧小平1987年會見香港基本法起草委員會委員時說，「切不要以為香港的事情全由香港人來管，中央一點都不管，就萬事大吉了。這是不行的，這種想法不實際。中央確實是不干預特別行政區的具體事務的，也不需要干預。但是，特別行政區是不是也會發生危害國家根本利益的事情呢？難道就不會出現嗎？那個時候，北京過問不過問？難道香港就不會出現損害香港根本利益的事情？」

林鄭月娥還說，鄧小平曾在1984年明確指出「港人治港有個界限及標準，就是必須以愛國者為主體的港人來治理香港……愛國者的標準是，尊重自己的民族，誠心誠意擁護祖國恢復行使對香港的主權，不損害香港的繁榮和穩定。」

林鄭月娥強調，只要認真的學習鄧小平的這兩段話，任何近日批評人大常委會決定的理據都會不攻自破，「過去一年，作為特區行政長官，我經歷了嚴峻的政治考驗，深刻體會到只有堅持這兩個『始終』，才能讓『一國兩制』行穩致遠。」