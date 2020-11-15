對岸擬列清單追責「台獨」　陸委會：台灣人不會因威脅讓步

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／綜合報導

親中港媒《大公報》15日揭露，大陸正在研究制定「台獨」頑固份子清單，對其採取嚴厲制裁。對此，陸委會強調，中華民國是民主自由國家、台灣人民堅定既有的主體意識與價值理念，不會因威脅而讓步。呼籲北京放棄非理性、非和平的方式處理問題，正視兩岸分治現實與尊重台灣民意。

對於北京可能對「台獨」頑固份子採取進一步的針對性打擊，陸委會回應，中共是集權專制國家，始終運用武力霸凌與強制法律手段，來威脅對待與其意見不同的人士，以逼迫妥協。

▲中共總書記習近平2019年1月2日，在北京《告台灣同胞書》40周年紀念活動上，發表習五條和提出探索兩制台灣方案後，兩岸關係更顯膠著。（圖／路透社）

陸委會說，對岸刻意操作此種極端偏激議題，意圖恫嚇台灣自我限縮審查、煽動兩岸對立情緒，已破壞台海和平穩定，只會徒勞無功、適得其反。北京當局唯有放棄非理性、非和平的方式處理問題，正視兩岸分治現實與尊重台灣民意，真正思考正向明智之舉，以務實溝通化解政治分歧，方能避免其單邊錯誤行徑所衍生的負面後果。

據《大公報》報導，從「權威渠道」獲悉，針對台灣「台獨」勢力活動猖獗、氣焰囂張，大陸有關方面正在研究制定「台獨」頑固份子清單，對涉「獨」言論囂張、謀「獨」行徑惡劣的頑固分子，及其金主等主要支持者，採取嚴厲制裁等有效措施。

報導稱，陸方將依據《反分裂國家法》及《刑法》、《國家安全法》有關「分裂國家罪」等條款處置，將台獨者繩之以法，終身追責。

文內還依依列舉各項法規中，對台獨者的罰則，包括對組織、策劃、實施分裂國家、破壞國家統一的，對首要分子或者罪行重大的，處無期徒刑或者十年以上有期徒刑；煽動「分裂國家、破壞國家統一」的，處五年以下有期徒刑、拘役、管製或者剝奪政治權利，首要分子或者罪行重大的，處五年以上有期徒刑。

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