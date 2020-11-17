清純正妹「女帝」恐攻+劫機樣樣來！　囚禁20年牢獄生活今曝光

▲被媒體稱為「赤軍女帝」的重信房子雖然外表清純，但實際上卻是個危險人物。（圖／翻攝自推特／@samusamu1002）

記者葉睿涵／綜合報導

被媒體稱為「赤軍女帝」的重信房子，可說是日本的傳奇人物之一。她在70年代活躍於國際恐怖襲擊活動，並在這些活動中擔任最高指揮官，還是讓各國十分頭疼的革命組織「日本赤軍」的創辦人兼頭目。儘管重信房子自2000年返日被捕以來，已在獄中度過20個年頭，但她的獄中生活仍是外界焦點。

綜合外媒報導，75歲的重信房子（Fusako Shigenobu）出生於東京世田谷區，她在就讀明治大學期間就一直熱衷於從事學生運動。畢業後，受到身為暗殺組織血盟團成員的父親影響，她在1971年2月前往黎巴嫩，並在當地成立了「日本赤軍」，希望能藉此推翻天皇和日本政府、鼓吹通過暴力實現「世界革命」。

重信房子外表清純靚麗，但在恐怖攻擊事業中也是巾幗不讓鬚眉，霸氣風範毫不愧對其「女帝」、「魔女」等稱號。她曾與組織同夥一起發動了多次恐攻、劫機、武力掃射等活動，總共造成上百人死傷。她的第一任丈夫奧平剛士襲擊羅德機場，還為了不讓當局獲得他的指紋，在引爆後手握手榴彈身亡。

重信房子隨後與一名中東人結婚，並生下女兒重信五月。2000年11月，由於蘇聯瓦解、阿拉伯國家也被美國勒令，不許再支持和包庇「日本赤軍」，重信房子只能秘密返回日本，卻被警察發現後將其逮捕。

▲重信房子在2000年秘密返回日本時被捕。（圖／達志影像／美聯社）

2006年2月23日，東京地方裁判所以蓄意謀殺和策劃恐怖襲擊罪，判處重信房子20年監禁。她被送往八王子醫療刑務所服刑，並在獄中宣布解散「日本赤軍」。她在獄中被禁止與律師和家人以外的人接觸，並且每個月只能發送和接收5封信件。

日媒報導，儘管重信房子自被捕以來已被關20年，但她的「女帝」風範仍不減當年，說話語氣依舊豪爽。不過，常年的監獄生活還是對她的健康產生了影響，她在獄中被確診患癌，聽力也下降不少，就算戴著助聽器，也無法聽清別人說話。

重信房子將在2022年假釋出獄。律師表示，她即使身陷囹圄卻仍十分關心時事，曾在信中貼心提醒，要提防新冠肺炎，多保重身體；她也十分期待出獄後的生活，希望能和老朋友們見面、聊天。

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