買早餐車未熄火被偷！台南下班警追蹤「開往市區」　攔截逮竊賊

▲台南市警三分局攔截圍捕林姓竊嫌到案，追回失竊車輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名男子買早餐時車子未熄火，竟被人溜上車開走，台南市警三分局據報，馬上通報協尋該車，其中安順派出所警員王存華，下班後特別繞道前往贓車可能出現的處所搜尋，結果發現被竊贓車，經通報攔截圍捕，將林姓竊嫌人贓俱獲。

市警三分局指出，11月15日清晨5時55分許接獲報案，民眾稱他下車買早餐時未將車輛熄火，一不留神車就被偷開走，三分局立即通報轄區各派出所協尋，其中安順派出所警員王存華，調閱監視器分析被竊車輛可能行走方向，並於上午6時結束勤務下班後，特別繞道前往贓車可能出現的處所搜尋。

警員王存華表示，經分析被竊車輛行走方向是前往市區，而非開往山區或偏僻處所銷贓，研判竊車賊偷車目的是用來代步，甚至準備犯其他案件，他擔心其他民眾受害，下了班仍心繫案件，積極尋車，終在北區好事多商場附近發現該贓車，隨即尾隨跟蹤，並通報勤務指揮中心攔截圍捕，攔截警網上午7時4分在安南區安明路與本田路口攔截該部車輛，並逮捕林姓竊嫌。

除了王員積極熱心以外，南警三分局線上警網默契十足，由王員持續追蹤贓車並通報位置，勤務指揮中心調度線上警網布下天羅地網，被竊車輛終在安明路與本田路口被警車八字包夾，警力陸續到場層層包圍，車子從被竊到尋獲僅花了74分鐘，竊賊被逮時還一臉茫然，不知為何警方這麼快緝獲他。

南警三分局分局長方國璽表示，本案迅速追回贓車逮捕竊嫌，充分展現南警維護治安的熱血與決心，不分日夜，不論勤休，「犯我市民安危者，雖遠必緝」。

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