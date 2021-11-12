校園大盜裸身遭壓制！搭公車+健走偷遍中北部15大學　5地檢署通緝

▲徐姓男子偷遍中北部15所大學院校後，遭5地檢署通緝，經苗警抽絲剝檢調查後，順利將徐嫌逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1所國立大學11月發生一起校園竊案，多位教職員辦公桌遭不明人士侵入、翻箱倒櫃，竊取教師放在辦公室的財物、3C產品、單眼相機等，估計損失約新台幣10餘萬元；警方立即成立專案小組，抽絲剝繭後鎖定1名徐姓男子，經調查後發現，他偷遍中北部15所大學，遭5個地檢署發布通緝，最後卻栽在苗警手裡，全案訊後依刑法竊盜罪嫌移送法辦。

苗栗警方指出，受理後立即成立專案小組，著手調閱校園監錄影畫面，及周邊路口監視器，發現犯嫌趁週日學校放假時段，大白天侵入教職員辦公室，行竊得手後從容徒步逃逸。經過苗栗警方努力不懈地調閱監視器、追蹤歹徒逃亡路線後，終於鎖定這名徐姓校園竊賊。

警方進一步調查更發現，原來這名「校園大盜」自2021年初起，已陸續以類似手法行竊至少15所以上大學校區，受害學校橫跨台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中等地，更被5個地檢署發布通緝在案，各地警方莫不絞盡腦汁，費盡心力想將這名校園大盜緝捕歸案。

▲▼徐嫌犯案都趁著學校假日人力薄弱，和走長距離路程到目的地，企圖規避警方查緝，但還是躲不過監視器遭逮。（圖／記者黃孟珍攝翻）

徐嫌向警方坦承，自己因缺錢花用，才會挑選防護力比較薄弱的校園下手，而且為了規避查緝，從來不使用自己的交通工具，而是搭乘大眾運輸工具到達目標外圍地區，再行長距離徒步前往目標行竊，得手財物透過中部跳蚤市場銷贓，贓款則供日常花用，花用殆盡後再次挑選大學行竊。全案訊後依刑法竊盜罪嫌移送法辦。

苗栗分局呼籲，警方為維護地方治安，對於任何犯罪絕不輕縱，一定追緝到底，歹徒切勿心存僥倖，試圖挑戰執法人員；另請鄉親若有發現可疑人車或犯罪行為，立即撥打110電話，警民一心，共同打擊犯罪，讓我們的家園更加安全和諧。

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