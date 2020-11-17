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殉職飛官朱冠甍今告別式！　蔡英文親頒褒揚令：你的任務結束了

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記者楊漢聲／台東報導

空軍台東志航基地10月29日清晨發生戰鬥機墜海事故，造成29歲飛官朱冠甍不幸殉職。朱冠甍告別式17日舉行，總統蔡英文到場頒發褒揚令，並以三軍統帥的身分下達指令，「冠甍，任務結束」，場面相當哀戚。

▲▼殉職飛官朱冠甍告別式。（圖／記者楊漢聲攝）

▲殉職飛官朱冠甍告別式，總統蔡英文到場親頒褒揚令。（圖／記者楊漢聲攝）

空軍司令部17日上午於空軍台東志航基地舉行朱冠甍烈士公祭典禮，總統蔡英文在國防部長嚴徳發陪同下，親臨頒發褒揚令，並慰問遺眷，隨後頒授忠勇勳章並追晉空軍中校，場面莊嚴肅穆，備感哀榮。

蔡英文致詞時表示，從朱冠甍與家人的相處的點滴，可以知道他非常重視家庭，而這次的事故，「我們失去的不僅是一個孝順的兒子、貼心的丈夫、疼小孩的父親，也是優秀的軍官，而這是國軍的損失，更是國家的損失。」

▲▼殉職飛官朱冠甍告別式。（圖／記者楊漢聲攝）

蔡英文表示，國家的安全需要國軍的守護，她也希望國軍弟兄能夠把悲憤化為力量，繼續堅守崗位，而這不僅只是為了保護國家，也是懷念朱冠甍最好的方式。致詞的最後，蔡英文代替全體國人表示，「冠甍，我們以你為榮」，並以三軍統帥的身分下達指令，「冠甍，你的任務結束了，謝謝你」。

此外，公祭典禮結束後，進行啟靈儀式，由憲兵班執行「發矧槍」(鳴槍)，並由4架F5型機編隊通過啟靈隊伍上方，向朱冠甍致上最崇高的敬意及追思，而朱冠甍的忠骸也將安厝於新店碧潭空軍烈士公墓，以告慰烈士英靈。

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