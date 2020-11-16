「棉花糖兄妹」被逼叫賣到半夜！網怒：濫用別人同情　社會局曝現況





▲棉花糖兄妹現況曝光，母將轉職美髮業，未來將不用再繼續到夜市擺攤。（圖／翻攝臉書台南爆料公社）

記者林悅／台南報導

台南花園夜市的零食妹引發拒買浪潮，卻意外扯出「棉花糖兄妹」！有網友現身透露，自己曾好心上前跟「棉花糖兄妹」買完全部的商品，目的是為了讓兄妹倆能早點回家，但逛完一圈回來，卻目睹兄妹的母親正在幫他們補貨，讓他大為憤怒，直批，「父母根本是在利用孩子賺錢」。對此，社會局也出面透露兄妹倆的近況。

社會局表示，2016年就曾接獲通報，稱有孩子在夜市周邊賣棉花糖，且父母也都知情，更誇張的是，民眾甚至直擊，母親讓孩子獨自面對警察，此外，母親也強迫兄妹倆喊聲叫賣，完全不管妹妹已經一直在咳嗽。

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對此，社會局前往關心，兄妹倆的母親表示，因妹妹當時年紀未滿6歲，也不放心讓哥哥單獨在家，才會帶著兄妹倆到夜市擺攤，而事後社工也持續追蹤兄妹受照顧的狀況，並開案提供協助。

社會局還提到，近日又再度接獲通報後也立刻派員前往關懷，而經過社工觀察，兄妹倆家庭經濟尚可，維持正常生活功能無虞，並未符合福利身分。此外，兄妹倆與母親的情感及互動相當親密，三餐正常、衣著乾淨整潔合宜，且在校成績優異，社工已多次向其母親懇談並給予勸導，而目前母親則表示將會轉行美髮業，未來若能順利轉職，將會減少夜市擺攤時間或甚至不再繼續擺攤。

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