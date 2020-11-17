雲端最前線／秋冬防疫專案將出爐 沒戴口罩擬罰1.5萬

新聞節目中心／綜合報導

全球新冠疫情進入第二波高峰，持續有境外移入案例，指揮中心將公佈秋冬專案，從邊境、社區及檢驗防堵病毒。不過，原本預計周三公佈的專案，有消息指現行「宣導」戴口罩的8大場所將部分改為「強制」並開罰，本國人返台也要提供登機前3天陰性證明。時序進入秋冬，疫情很可能再拉警報，台灣該如何守住？《雲端最前線》17日邀請台北市議員苗博雅、台灣關懷中國人權聯盟創會理事長楊憲宏以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者張榮恩攝）

前行政院發言人丁怡銘指控冠軍牛肉麵使用萊克多巴胺肉品，引發了後續一連串的「牛肉麵之亂」風波，即使丁怡銘請辭下台依舊沒有平息。行政院長蘇貞昌在事發之後的民調也出爐，負面聲量創今年新高，達到31.6%，是1月的1.5倍。抗疫光環不再，萊克多巴胺是否會成為蘇貞昌的最後一根稻草？

美國2020當選總統拜登於美東時間周一（16日）表示，若現任總統川普執意繼續在疫情加劇的同時阻撓政權交接，將會有更多人死去，他並呼籲國會盡快通過新的紓困方案。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。