全聯擺出復古飲！他見「超兇辣妹」太懷念　秒抓2罐：喝童年回憶

▲令人相當懷念的蘆筍汁！（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

全聯福利中心所販售的商品五花八門，如果仔細點，說不定就可以發現意想不到的驚喜！一名網友先前逛全聯時，忽然看到老牌飲料「津津蘆筍汁」和味王的「安斯百露佳素」，上頭的包裝就與當年一樣，瘦瘦的鐵罐子瞬間喚回當年記憶，「好令人懷念呀！」照片曝光後，網友紛紛驚呼，「有點年紀啦」、「好喝！小時候超愛」。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」上PO出照片，從畫面可見，架上放了好幾罐津津蘆筍汁和味王的安斯百露佳素蘆筍飲料，這兩大老牌已經隨著時代變遷，漸漸變得沒那麼流行，很多量販店也不再進貨，因此當他一看到8元銅板價的鐵罐蘆筍汁，便忍不住直呼，「今天無意間發現，好令人懷念呀！」

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兩牌的蘆筍汁仍舊以瘦長鐵罐來包裝，童年的記憶完全被喚醒！原PO不禁感性說道，「尤其左邊味王-安斯百露佳素，至少20年以上沒見過了！」

▲原PO喝的是小時候的回憶！（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

照片曝光後，網友紛紛回應，「真的好懷念」、「10元有找的飲料」、「不小心就暴露了年齡」、「我也很愛喝，久久買一次回味」、「好貼心的價格喔」、「還記得小時候一次喝6瓶津津的日子，真懷念」、「蘆筍汁只有鐵罐才是王道」、「都30多年了，妳（津津蘆筍汁上的辣妹）依舊美麗動人」。不過，也有網友表示，「你太可愛了，其實它一直存在全聯角落」、「我愛味王的，是說這在全聯賣很久了」。

事後，原PO也透露，「謝謝廣大網友的熱烈回應，剛剛不小心路過，各買一罐回來，好好回憶一番！」至於口味上，他則認為兩者難分軒輊，「在下喝的是小時候的回憶！」