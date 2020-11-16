台南女童夜市賣零食！「想賺零用錢」　不違法...社工勸家長改善

▲花園夜市「零食妹妹」賣一包10元！熱心民眾PO文號召台南鄉親以新台幣讓妹妹早點回家，卻引發爭議。（圖／翻攝自台南爆料公社）

記者林悅／台南報導

台南有民眾周末假日前往花園夜市，意外在公廁旁發現一名年幼女童，坐在垃圾桶旁舉牌賣零食，且父母都知道她在擺攤，民眾PO號召鄉親用新台幣讓妹妹早點回家，文章卻引發熱議，台南市社會局指出，女童家經濟狀況尚可，維持正常生活功能無虞，未符合福利身分，妹妹只是想藉由賣零食賺取零用錢。

台南市社會局指出，有關媒體報導的台南花園夜市「零食妹妹」案，社會局先前接獲通報後，立即派社工前往關懷，經訪查案家經濟狀況尚可，維持正常生活功能無虞，未符合福利身分。本案經社工訪視後評估，案家未違反兒童及少年福利與權益保障法之規定，但尚需關注兒少照顧狀況及在校生活情形。

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社會局指出，女童表示想藉由賣零食賺取零用錢，社工已多次與家長懇談並勸導，應讓兒少在穩定、妥適之陪伴及照顧環境下，健康成長，目前社工仍持續追蹤並提供適當親職教育知能及照顧資源。此事因女童滿6歲，不違反兒少保護的滯留規定。

據了解，熱心民眾15日晚間行經花園夜市2號出入口，看到小女童在廁所外垃圾桶旁，直接坐在柏油路地板上，舉牌寫了幾個字賣零食，一包10元，吸引路過民眾上前關心，有媽媽問父母知不知情？她僅回說都知道，但是爸爸媽媽都在上班，讓他看得十分不捨，拍下照片PO上臉書「台南爆料公社」，希望熱情的台南鄉親「一起用新台幣讓妹妹早點回家」。但文章引發熱議，許多台南人紛紛出面指認，聲稱曾經致電社會局報案，沒想到還是看到妹妹出來賣糖果，還有網友說也在大東夜市看過，「聽說小孩在賣，大人遠遠的看等收錢」、「媽媽在附近也是擺攤賣，我都看那個女生長大」、「媽媽都用蘋果手機、無線耳機」。

燙衣不再棘手

