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花園夜市「零食妹妹」坐地舉牌賣一包10元！台南人怒揭黑幕：拒買

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▲▼花園夜市「零食妹妹」坐地舉牌賣一包10元！台南人怒揭黑幕：拒買。（圖／翻攝台南爆料公社）

▲花園夜市「零食妹妹」賣一包10元！熱心男號召台南鄉親新台幣下架。（圖／翻攝「台南爆料公社」）

記者許力方／綜合報導

台南有民眾周末假日前往花園夜市，意外在公廁旁發現一名年幼女童，坐在垃圾桶旁舉牌賣零食，且父母都知道她在擺攤，他熱心號召鄉親「新台幣讓妹妹早點回家。」文章卻引發熱議，許多地方人士跳出來指認「看著那個女生長大」，高呼「不要買」、「濫用愛心」。

熱心民眾15日晚間行經花園夜市2號出入口，看到小女童在廁所外垃圾桶旁，直接坐在柏油路地板上，舉牌寫了幾個字賣零食，一包10元，吸引路過民眾上前關心，有媽媽問父母知不知情？她僅回說都知道，但是爸爸媽媽都在上班，讓他看得十分不捨，拍下照片PO上臉書「台南爆料公社」，希望熱情的台南鄉親「一起用新台幣讓妹妹早點回家」。

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▲▼花園夜市「零食妹妹」坐地舉牌賣一包10元！台南人怒揭黑幕：拒買。（圖／翻攝台南爆料公社）

文章引發熱議，許多台南人紛紛出面指認，聲稱曾經致電社會局報案，沒想到還是看到妹妹出來賣糖果，還有網友說也在大東夜市看過，「聽說小孩在賣，大人遠遠的看等收錢」、「媽媽在附近也是擺攤賣，我都看那個女生長大」、「媽媽都用蘋果手機、無線耳機」，且還有一個是在賣棉花糖的小弟弟，小孩都跟著賣到睡著，仍硬撐到過夜。

有居民建議，請求社會局協助才能解決孩子的問題，「生意太興隆，就是剝奪她的童年，我不會買」、「愛心被濫用」、「有問題的是她父母，別浪費大眾愛心」，甚至紛紛高呼，「不要買！買了她就要一直補貨一直賣，有問題就要尋求幫助」、「階級複製」、「拒買！沒責任的父母。」

對此，原PO則無奈說「沒有要戰的意思」，只是看到小妹妹跟他謝謝的眼神，覺得一包小零食多少錢都值得了！網友則回應勸說「是大人的貪婪害了小孩」、「販賣的是同情心，你只是被利用而已，父母的上班內容就是監督她『上班』！」

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▼台南人怒揭「黑幕」：拒買，濫用愛心。（圖／翻攝「台南爆料公社」）

▲▼花園夜市「零食妹妹」坐地舉牌賣一包10元！台南人怒揭黑幕：拒買。（圖／翻攝台南爆料公社）

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