身世超坎坷...85歲阿嬤褥瘡糜爛見骨　4度急性腎衰竭險死

▲85歲阿嬤臥床長褥瘡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市五股區一名阿嬤丈夫過世19年，兒子被收容安置，1女兒植物人長期臥病，另2女兒失聯，僅剩孫子協助照顧她生活起居，但阿嬤長期臥躺長褥瘡，短短半年腎衰竭進出醫院4次，經由陳明義議員協助下，取得社會局補助，讓她得以住院治療，日後將再幫忙入住安養機構，讓她獲得妥善照顧。

▼85歲阿嬤臥床長褥瘡，股間糜爛見骨，家裡環境髒亂。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，住在新北市五股區的85歲呂姓阿嬤身世坎坷，原本與丈夫育有1子3女，但19年前丈夫過世，接著兒子被收容安置，其中一名女兒又車禍成為植物人，剩下2位女兒卻離家失聯多年，僅剩34歲的孫子獨自照顧她的生活起居。

但好景不長，阿嬤因長期臥床，屁股尾錐處長了褥瘡，深可見骨，孫子不得已辭掉工作，在家專心照顧阿嬤；10月間，陳明義議員服務處與成洲里陳林益里長得知消息，立刻請社會局介入關心，協助孫子請領相關社福補助，並將她送到淡水馬偕醫院接受治療，出院後也會幫忙入住安養機構持續照護。

陳議員與林口區湖南里里民共同發起捐贈物資，更邀請鄰里志工到阿嬤家中協助整理清掃，希望阿嬤在醫院獲得治療後，返家能有乾淨舒適環境。

腦公！你不可以賴帳喔

▼陳明義議員與里民志工幫忙清掃家裡，並協助送醫治療 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）