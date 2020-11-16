台南除濕機起火燒燬　消防局：請民眾注意標檢局召回瑕疵除濕機機種停止使用

▲台南市消防局指出，請民眾注意標檢局召回瑕疵除濕機機種停止使用，以免引起火警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市鹽水區和平路民宅16日上午發生因除濕機起火引發火警，造成除濕機完全燒毀已無法辨識廠牌，有鑑於今年多起住宅使用的除濕機火警發生，標檢局官網已公布召回12個品牌共54款有瑕疵的除濕機型號，市長黃偉哲呼籲民眾應立即停止使用，並儘速聯絡各品牌服務專線辦理檢修更換機板作業。

標檢局公布召回瑕疵除濕機型號，包括大同、三洋、東元、聲寶、西屋、吉普生、富及第、歌林、惠而浦、威技、B&Q（Airforce）及Fujimaru等12個品牌共54個型號，應立即停止使用，並儘速聯絡各品牌服務專線辦理檢修更換機板作業。光是今年在台中就傳出至少3起因除濕機引發的火警災害。

消防局局長李明峯指出，台南市今年轄內1至10月逾千件，其中3件住宅火災共造成6人喪生，其住家皆無安裝住宅用火災警報器（簡稱住警器）；另外12件住宅火災，其住家因安裝住警器，住警器偵測到濃煙並發出100分貝尖銳警報聲響，共幫助32位民眾及早發現火災而順利逃生。

歷年深夜住宅火災，家中若未裝置住警器，熟睡住戶發現火災時常已太晚，今年5月高雄榮總院長住宅火警，家中並未裝置住警器，發現火災時火勢已經蔓延擴大，導致家中5人死亡之嚴重後果，住警器攸關生命財產安全，除了廚房是偵熱型，其餘房間、樓梯間等空間要安裝偵煙型。住警器安裝簡便，可參考所購置之住警器說明書，住警器裝設不用拉線路，只要黏貼雙面膠，裝置於寢室、廚房、客廳及通往上層樓梯之最頂層等適當位置，平房或透天厝裝置住警器，就能夠在火災發生時及早偵測到濃煙，發出尖銳警報聲響提醒人員，提早採取避難逃生，以避免火災傷亡。

市長黃偉哲呼籲，民眾在使用除濕機時應保持進、出風口上方及四周淨空，並與周圍牆壁、家具及窗簾保持至少50公分距離、切勿置於如衣櫥或更衣間等密閉空間，以避免通風不良造成機體散熱不易、不要將除濕機置於衣物下方，以免衣物不慎掉落而蓋住除濕機出風口、並避免長時間連續使用、或於無人看管及晚上睡覺時使用。

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