休旅車右轉撞左彎機車！苗栗Y字路...都未打方向燈　騎士頭重創

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮1名羅姓老翁（84歲），16日上午9時許騎車行經通霄鎮1處Y字路口準備左轉時，與後方也要右轉的休旅車發生碰撞，老翁當場倒地不起，經送醫後目前還在醫院觀察中；警方表示，雙方都無酒駕行為，詳細責任歸屬，還須釐清中。

路口監視器顯示，這輛由湯姓女子（34 歲）所駕駛的藍色休旅車，行經通霄鎮南和路二段與南和路二段347巷口時，跨越雙黃線並加速超車越過羅姓騎士，就在準備右轉時，湯女沒打方向燈，也未保持行車距離，就這樣和要左轉的老翁雙方發生碰撞，老翁當場倒地不起且血流滿地。

▲老翁遭撞後倒地不起，頭部受到嚴重創傷，救護人員趕緊將他送醫急救。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局表示，接獲通報後趕緊派遣人員到場處理，發現老翁頭部受到嚴重創傷，並且身上多處擦傷，經初步包紮後送醫救治，所幸暫無生命危險，目前還在醫院觀察中。警方指出，目前已知雙方都無酒駕行為，至於肇事原因是否為雙方都無打方向燈，也無保持安全距離所釀禍，目前正待調查釐清當中。

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