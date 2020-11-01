5人夜遊蘭潭！落單騎士「後座霧氣景象」嚇壞大家　衝廟裡拜拜

▲蘭潭水庫 。（圖／資料照／記者翁伊森攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享在嘉義求學時，上午才看見消防隊在嘉義的蘭潭、仁義潭打撈屍體，晚上夜遊就出事，「當B男出來時，大家心照不宣，什麼都閉口不講。廟裡拜了拜，路上買杯飲料大家就各自回家。」

當事人近日在「靈異公社」臉書社團回憶，住嘉義的人應對蘭潭、仁義潭不陌生，消防隊也經常出沒撈屍，周邊的路不是樹林就是竹林，大致上夜晚都會起霧；某晚他們一群人相約夜遊，依然是霧氣瀰漫，共三輛摩托車，她跟A女共騎一台，一對情侶騎一台，而B男自己騎一台。

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原PO說，她和情侶檔並行邊騎邊聊天，當時天色已晚並無其他車輛，騎了一段路後，情侶檔中的女生突然小聲叫她，「喂！喂！妳看」；她望向對方，詢問怎麼了？

「她偷偷要我看向騎在前方的B男！」原PO表示，一眼望去驚呆，在霧氣中的B男後座似乎有個霧影，像環抱著他，當下每個人都傻眼了，也沒有人敢喊B男，「B男還時不時喊道，『你們騎快點啦！！很無聊耶』。」

▼仁義潭水庫。（圖／資料照／記者翁伊森攝）

原PO指出，因為那條路說長不長、說短不短，要回頭到不如直接騎出去，隨後與情侶檔說好讓他們先行，在外面一間廟相等，「情侶檔開始狂飆，我尾隨在後，當然我後面的妹子都緊緊靠著，不敢抬頭。經過B男也不敢看他，只是淡淡留下一句，『外面路口廟等你』。」

原PO說，狂飆一段路出來，霧氣也散去，情侶檔在廟在那等了，B男一到熄火衝去上廁所，「正常照理論而言，騎經霧氣大的地方通常後座沒人，座墊應該是濕的，而B男的後座明顯顯示有人坐過。」

「四人互相對望一語不發」，原PO表示，趕緊請情侶檔去廟裡拿抹布來擦拭坐墊，當B男出來時，大家心照不宣什麼都閉口不講，廟裡拜了拜，路上買杯飲料就各自回家，「其實最毛的是上午才看見消防隊在撈屍體，晚上就遇到這種事情。」

對此，有網友留言，「是我也不會說」；原PO回，「真的，最好的處理。還好他後來只是發燒了一場！！就沒事了。」其他人則說，「景點很漂亮，但晚上很多怪事傳聞，毛毛」、「蘭潭小路晚上真的很⋯⋯⋯陰。」

▼原PO一行人夜遊，結果遇到怪事。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）