炎柱吃的「牛鍋便當」實體化　JR東日本推鬼滅主題便當

▲鬼滅之刃爆紅，連帶影響周邊商品的熱潮。（圖／取自@kimetsu_luna903推特）

實習記者陳培鈞／綜合報導

《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》的高人氣角色 ，「炎柱煉獄杏壽郎」在劇中吃「牛鍋便當」，引起許多粉絲討論。這款牛鍋便當起源自橫濱，流行於明治時代的日本關東地區。日本火車公司還順勢聯名鬼滅，推出實體版的牛鍋便當。

「牛鍋便當」的做法，是將牛肉與蔥、豆腐等食材放到鍋煮，並用甜醬汁去調味，類似現代的壽喜燒。而炎柱最愛鹽燒鯛魚做搭配，底層則是番薯飯。電影爆紅後，許多網友開始自製牛鍋便當，食材除了牛肉、豆腐、雞蛋、紅薑外，還加入壽喜燒醬，做法並不困難。網友還將成品上傳至社交網站，互相交流。

▲討論度超高的，炎柱牛鍋便當。（圖／取自@kimetsu_luna903推特）

日本鐵路公司JR東日本嗅到商機，即將在12月聯名鬼滅之刃，推出「鬼滅之刃×SL群馬～無限列車大作戰～」活動，不僅能搭還原版的「無限列車」，還推出周邊商品跟角色主題便當，滿足粉絲，其中還當然不乏炎柱版本的牛鍋便當。