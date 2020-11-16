直播主女友要求買房結婚　他「沒錢被分手」竟勒斃分屍丟風景區

▲扈男遭逮後被依故意殺人罪追究其刑事責任，將擇期宣判。（示意圖／pixabay）

文／CTWANT

2019年11月初，中國安徽省黃山市一名扈姓男子通過某影片戀愛相親APP認識該平台潘姓女直播主，之後2人發展成情侶關係。潘女要求扈男買房結婚，但扈男拿不出錢買，因此潘女提出分手，扈男不願意，2人因此發生爭執。過程中扈男勒斃潘女，並將其分屍棄置在某觀光風景區，扈男遭逮後被依故意殺人罪追究其刑事責任，將擇期宣判。

根據陸媒《瀟湘晨報》報導，2019年11月初，扈男通過某影片戀愛相親APP認識平台潘姓女直播主，扈男先後通過該平台為潘女在網路上打賞等方式，花費3、40萬元人民幣（約新台幣1294186～1725581元），之後2人發展成男女朋友關係，並多次在黃山相約見面。

2020年3月下旬，2人又約在黃山見面，潘女於3月26日入住黃山某酒店，扈男於當日21時許也入住該酒店，3月26日至30日，2人一直居住在該酒店客房。3月30日上午，潘女在客房內提出讓扈男拿出100萬元人民幣（約新台幣4313953元）在黃山市購房結婚的要求，因扈男表示無法拿出這筆錢，潘女因此提出分手。扈男認為自己在潘女身上花費很多錢財，所以不願意分手，而與潘女發生爭執。

爭執過程中，扈男將潘女推倒在床上，並騎在潘女身上，用左手拽住潘女做直播主時使用的麥克風資料線勒住潘女脖子，右手按住潘女左手，一直到潘女不再掙扎為止。扈男在確認潘女死亡後，為防止罪行暴露，將潘女分屍裝入背包、紙袋內離開酒店，在某觀光風景區拋棄，隨後扈男返回酒店客房。次日8時許扈男背著自己的背包，攜帶潘女的粉紅色行李箱，退房離開酒店後搭乘飛機回到深圳，4月2日，扈男被公安員警逮捕。

法官認定，扈男因與他人發生感情糾紛而殺害他人，並毀屍、棄屍，犯罪手段惡劣、後果嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第232條之規定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以故意殺人罪追究其刑事責任。庭審中，公訴機關對指控的犯罪事實進行舉證，法庭充分聽取控、辯雙方的意見後，本案將擇期宣判結果。

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