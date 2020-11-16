兒躺冰櫃17年！神秘人捐86萬幫安葬　老母全退回：給更有需要的人

▲死者母親決定將善款退回。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

文／CTWANT

大陸同濟大學一名男大生17年前因病過世，但他的家境清寒，父母根本無力償還手術和住院費用，而院方也遲遲不願開死亡證明，遺體就這樣在醫院冰櫃裡躺了17年。事件引發討論，一名善心人士看到新聞後，霸氣捐出人民幣20萬元（約新台幣86萬元）給家屬，供死者母親繳清欠款，讓男大生終於入土為安。

《紅星新聞》報導，男大生名叫李奇樂，當時就讀同濟大學二年級，2003年他因腹痛到上海交通大學醫學院附屬新華醫院看病，被確診為急性胰腺炎，短短53天後便離開人世；而李男在住院期間一共欠下約人民幣60萬元（約新台幣258萬元）的醫藥費，即便父母東拼西湊，只能勉強擠出40萬元（約新台幣170萬元）。

▲遲來17年的死亡證明。

死者母親胡月琴當時承諾會盡快還款，無奈醫院並不接受，甚至將她告上法庭追討欠費，一、二審皆判處院方勝訴；不僅如此，新華醫院堅持要家屬還清所有債務後，才願意開立死亡證明，然而李男雙親年事已高、收入微薄，實在無法負擔剩餘的12萬人民幣（約新台幣53萬元），只能讓兒子躺在冰櫃整整17年。

消息引發社會關注，有好心人同情胡月琴的遭遇，霸氣捐出了20萬元，讓她到殯儀館取出兒子遺體進行安葬；胡婦透露，她本月15日已替兒子舉辦告別式，且上海市寶山區殯儀館考慮到自己有困難，減免了10萬元的屍體防腐保管費，她只需支付9萬8600餘元，所以打算將20萬善款退回，讓更有需要的人獲得幫助。

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