嘉縣科技監控露天燃燒　告發露天燃燒案件35件

▲嘉義縣運用無人機監控露天燃燒 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

每年11~12月是二期稻作收成期，為防範露天燃燒情事，嘉義縣環保局成立管制露天燃燒16人巡查小組，針對主要種植稻作鄉鎮市熱區加強巡查及宣傳，避免有露天燃燒情事，若經查獲，最重可處10萬元。

嘉義縣環保局長張根穆表示，依據環保署6月10日新修正的「空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」，對於違反空氣污染防制法規定者、在空氣品質惡化期間加重空氣污染狀況、違規地點位於三級防制區內、於夜間及假日、甚至影響學校等嚴重情節者 ，將依「影響程度」加重處分。

▲稻作期間一過常見引火燒稻田 。（圖／記者翁伊森翻攝）

環保局統計，嘉義縣今年至今已告發露天燃燒案件35件，其中夜間及假日違規11件，約占3成，每年10月至隔年3月空品不良季節期間，將依新修正裁罰準則加倍處分。

▲露天燃燒相當影響空氣品質。（圖／記者翁伊森翻攝）

環保局呼籲，為因應11月起空品不良季節及二期稻作收割期，環保局巡查小組已掌握轄內露天燃燒好發區域，將加強巡查，同時透過空拍攝影、遠端監視器及移動式縮時攝影等e化科技設備查核，搭配環保署衛星遙測技術及學校、社區露天燃燒熱區通報小組等陸空聯合稽查，全面監控境內火點，請民眾配合不要違規露天燃燒，以免造成空氣污染也導致視線不良，影響交通安全，若不慎吸入濃煙，更可能因此嗆傷或引起呼吸系統疾病，危害身體健康。