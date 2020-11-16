嘉義市教育類志工成果展 　展現濃濃亞洲國家魅力風情

▲▼ 嘉義市109年度教育類志工成果展 狂想亞洲 邀你加入教育類志工的歡樂派對 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市家長協會志工團長聯誼會為展現教育類志工的活力與特色，日前於港坪國小旁風雨操場辦理「狂想亞洲-109年度各級學校教育類志工團隊嘉年華會」。嘉義市的教育類志工人數目前有2,532人，占全市志工比例21.3%，服務類別包括交通導護志工、圖書志工、環保志工、諮詢輔導志工、童軍志工、天文志工、晨光志工等多達二十多種類別，不同於其他類別的志工團隊，展現多元廣泛的服務樣貌。

而各個志工團隊所展現出來的特色也不盡相同，在此特別感謝所有志工的努力付出，讓嘉義市的學童得以擁有優質的教育環境與學習成就；嘉義市長黃敏惠親臨現場，開心地與志工朋友一起跳舞、合照，並慰勞志工的平日服務民眾的辛勞。

▲嘉義市109年度教育類志工成果展 。（圖／記者翁伊森翻攝）

教育類志工的成果有目共睹，在107年、108年及109年全國志願服務獎勵表揚中，獲得金牌獎(8000小時)志工有3位，銀牌獎(5000小時)志工有5位，銅牌獎(3000小時)志工有25位，而今天也在現場轉頒107-108年度獲得全國績優的優秀志工夥伴。我們希望這樣的力量可以繼續維持下去，讓教育類志工的能量持續累積成長，共創更美好和諧的友善社會。

共31個單位參加設攤，從攤位上可以看到許多學校平日的努力與耕耘。此外，現場共有28所學校發揮創意，透過裝扮及表演，讓人看見各個亞洲國家的魅力與風情，無論是樂器或舞蹈表演，都讓人看見教育類志工的熱情及活力。