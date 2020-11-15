李安妮：父親對台灣的愛像極了愛情　首場「李登輝學」座談會登場

▲李登輝基金會副董事長李安妮。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

故總統李登輝的女兒李安妮15日參加首場「李登輝學」座談會，提及父親李登輝對台灣這塊土地與人民的愛，像極了愛情，今天回來曾經在此生活過的市長官邸，對她而言意義深遠。

台灣智庫15日於市長官邸藝文沙龍舉辦「李登輝學座談會：台海危機的今昔與台灣的選擇」，其中交通部長、台灣智庫共人創辦人林佳龍與李登輝基金會副董事長李安妮，以及立委蔡適應、陳柏惟等人皆到場出席。

李安妮致詞時提及，自己以前在市長官邸生活、出嫁、讀研究所過，甚至會等到對面台大社科院打鐘之後，再過去上課；自市長官邸改成沙龍後，她也還是會常常過來這裡。

李安妮表示，林佳龍非常勇敢、有企圖心，台灣智庫的這場活動意義深遠，是在李登輝過世後，第一個系統地整理李登輝過往事情、言論，然而這也讓她有些害怕，畢竟將父親名字後面加上「學」，其實非常沉重。

李安妮說，台灣智庫從兩岸、憲政改革、民主轉型、農業以及經貿等5大議題談論李登輝，父親對這塊土地的愛，像極了愛情，也能理解李登輝生前為何會說「台灣民主要更深化，台灣人民要更團結」。

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