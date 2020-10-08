李登輝時代有兩岸密使　陳欽春：蔡英文直接聽美國指揮

▲總統蔡英文出席故總統李登輝奉安禮拜。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

文／中評社

針對李登輝時代府秘書室主任蘇志誠提到，「台美關係要把我們的命運交給遠在天邊的人來協防我們，如果李登輝在天之靈會罵搞什麼！」銘傳大學公共事務學系助理教授陳欽春接受中評社訪問表示，聽起來好像是在罵國民黨，國民黨又不執政，有什麼好罵？事實上是在罵民進黨。

陳欽春表示，李登輝時代表面兩岸吵架，關係弄僵了，私底下還可以派人道歉，也許面子掛不住但會道歉，只是現在兩岸溝通管道幾乎都中斷，蔡政府過度親美的結果，就是連兩岸密使都交出去，直接聽美國的指揮。

陳欽春，1967年生，台北大學公共行政暨政策學系博士，研究專長在行政學、民意調查、社會資本、政策行銷，曾任銘傳公共事務學系兼任系主任。

立法院7日無異議通過，國民黨團所提「中華民國與美國復交」、「請求美國協助抵抗中共」兩決議案，同一天李登輝時代的府秘書室主任蘇志誠，在出席新書發表會受訪表示，「要把我們的命運交給遠在天邊的人來協防我們，為什麼現在的政治人物做得出來？」他也說，如果李登輝在天之靈，一定會說，「你們在衝啥毀（閩南語：搞什麼！）」

陳欽春指出，國際關係有所謂abc理論，一個是現實主義，只要對我有利，出賣你也沒有關係，另外就是建構主義，對我有利，我們可以談談看，所謂談談看就是出賣另外一個人，跟我們也沒有關係，通常現實主義與建構主義兩者搭配，所以國際政治是沒有什麼道義，也沒有兩肋插刀這件事情。

▲銘傳大學公共事務學系助理教授陳欽春。（圖／翻攝中評社）

他說，李登輝時代，兩岸關係頂多是1996台海飛彈危機，但是李策略很清楚，第一、幫台灣找到主體性，當然後面變成台獨；第二、兩岸關係也沒有倒退，李登輝對應的大陸領導人是鐵板一塊，但是台灣當時經濟上有某種程度的發言權，現在兩岸立場完全相反，台灣遇到是高度現代化的中國，大陸領導人也具有彈性，其次台灣經濟條件沒有以前好，甚至台灣內部還分裂，李登輝時代可以說同仇敵慨。

陳欽春說，某種程度，我們現在面臨的兵凶戰危比1996年台海危機更險境，只是我們迷信一套說詞，就是大陸不會打過來，加上認為美國值得依靠，兩個因素湊起來，對在野的國民黨來講，究竟和平發展重要？還是政黨拿到政權比較重要？

他認為，「把我們的命運交給遠在天邊的人來協防我們」，聽起來好像是在罵國民黨，事實上，國民黨現在又不執政，有什麼好罵？連國民黨自己的路線都不清楚，應該罵的是國民黨現在親美，來得及嗎？只是親美這個位置，早被民進黨拿走了，這句話是罵民進黨，借國民黨提出的提案來罵民進黨。

陳欽春分析，現在全球反中氛圍，未來10年、20年還會繼續延續，從這個趨勢看來，美國不管特朗普或拜登，任何誰當選都一樣反中，恐怕到美國大選結束還會繼續，全球反中氛圍之下的台灣，到底要什麼走？藍綠恐怕要思考，要找出一條正確的路線，不會被潮流淹沒，這要在理性討論，不是感性喊愛台灣這麼簡單。

他說，現在台灣跟著美國走，當然淪為美中對抗的籌碼，當然兩岸關係是既親密又敵對，怎麼讓大陸能夠跟我們之間，形成某種彼此的溝通或諒解？李登輝時代，找到可以折衷協調或者調和鼎鼐的角色，李登輝時代還有兩岸密使，蘇志誠就是一位。

▲前總統府辦公室主任蘇志誠。（圖／記者林敬旻攝）