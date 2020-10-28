國史館擬成立歷任總統圖書館　管碧玲提案設置李登輝紀念館

▲民進黨立委管碧玲提案，要求政府於5年內設置李登輝總統紀念館。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

國史館館長陳儀深28日表示，未來將規劃歷任總統圖書館，盼以功過並陳方式凝聚國民意識，民進黨立委管碧玲則持反對立場，並且提出《國立李登輝總統紀念圖書館組織法》草案，目前已獲得17人連署正式成案。管碧玲表示，偉大的歷史不能淡化處理，國史館不能將前總統李登輝的紀念事業，參雜在「歷任總統圖書館」的概念裡面。

立法院財政委員會28日上午審查「中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算(108至109年度)」決議，有關國史館預算凍結專案報告案。陳儀深表示，目前的規劃為優先成立歷任總統圖書館，個別總統的部分交由民間進行，只要合乎規範，國史館都會協助提供文物。

▲民進黨立委管碧玲 。（圖／記者李毓康攝）



管碧玲表示，李登輝擔任總統時，帶領國家廢止動員戡亂體制，修改憲法實現國會全面改選與全民直接選舉總統，並當選全民直選之首屆總統，之後再帶領國家政黨輪替，政權和平轉移，使我國成為舉世肯定之民主國家。

管碧玲認為，國家應以舉辦李登輝之紀念事業，設立國立李登輝總統紀念館，以彰顯李登輝擔任總統時期，國家重要的歷史扉頁，若照國史館的看法，這一頁歷史是塞在歷任總統「住在一起」的「歷任總統圖書館」，將會把國家重大的歷史淡化處理。

管碧玲強調，偉大的歷史不能淡化處理，國史館不能將李登輝的紀念事業，參雜在「歷任總統圖書館」的概念裡面。

管碧玲說明，自己已擬定《國立李登輝總統紀念圖書館組織法》草案，要求政府在五年內設置完成「國立李登輝總統紀念圖書館」，由民進黨立委莊瑞雄、吳思瑤、賴惠員、台灣基進立委陳柏惟，並獲得國民黨立委鄭天財、台灣民眾黨立委張其祿等人的跨黨派連署，已經正式達到成案人數。

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