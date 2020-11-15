發揚中華優秀傳統文化　金沙書院兩岸散文獎廈門舉行

▲第一屆金沙書院兩岸散文獎15日在廈門海滄，以線上+線下模式與部分在台灣的獲獎者、評審兩地連線，舉行頒獎儀式。（圖／主辦單位提供）

記者陳政錄／綜合報導

以「兩岸視域中的中華優秀傳統文化」為主題，第一屆金沙書院兩岸散文獎15日在廈門海滄，舉行頒獎儀式。台灣作家楊渡表示，在眾多參賽作品中，看到歷史、文化，特別是民間文化的聯結，具有重要意義，希望未來兩岸能有更多精彩動人的故事在這一平台呈​​現。

「金沙書院兩岸散文獎」是台灣時報文學獎創辦40年來，首度與大陸合作舉辦大型文學類徵文評獎活動，旨在鼓勵書寫生活、提振漢語文化、發掘優秀散文創作，同時促進兩岸藝文交流。本屆比賽共收到來自海內外的徵文作品1002篇。

▲台灣作家楊渡是金沙散文獎評審之一，他透過視訊向與會者期許，這個有溫度的文學獎項，能勾連起更多的兩岸連結。（圖／主辦單位提供）

評審方面，由大陸知名作家唐浩明、台灣知名作家楊渡共同出任賽事評委會主任，賈平凹、舒婷、林谷芳、簡媜等兩岸文壇名人擔任顧問。楊渡說，散文獎對傳統文化的傳揚、對地方文化的紮根，都有重要意義。

台北書院院長林谷芳認為，以散文獎活動開展兩岸文化交流是一個新的嘗試。她說，文學是一條回家的路，散文獎有助於引導兩岸民眾，特別是青年一代回歸和守望中華民族的精神家園。

首屆金沙書院兩岸散文獎首獎得主何志明，以〈父親我回家了〉獲兩岸評審選為第一；一等獎的兩件作品，分別來自安徽與河南。河南李剛〈奶奶與她台灣版圖上結果的核桃樹〉；安徽黃廷洪〈寫戲給母親看〉，兩篇文字皆有濃厚的情感，既敘事又表達親情與土地的連結。

在15日舉行的頒獎典禮上，同步宣布第二屆賽事起跑，題目為「兩岸視域中的中華優秀傳統文化」，文長限3000字以內，參賽者不限年齡、籍別與人種，凡以漢文字書寫（簡繁體均可）即可報名參加。

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