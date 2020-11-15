愛喵星人勝過狗！陸貓奴最愛「空中擼貓」年商機破百億　

▲大陸「貓咪經濟」大噴發。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／成都── 廈門報導

養狗狗或貓咪，你喜歡哪一個？近年大陸「貓咪經濟」越來越興盛，主要貓體型小、愛乾淨，不用帶出去遛搭，受到上班族、學生喜愛，尤其是貓咖啡館衍伸出來的商機高達百億人民幣。《ETtoday新聞雲》記者實際走訪成都特色貓咪咖啡店，發現當地貓咪天堂都位於「高空」非常特別，出來見客的都是名貴貓種，十分撒嬌，帶您一塊瞧瞧。

▲相較去年，大陸今年養貓人群激增19.6% 。（圖／記者任以芳攝）

根據大陸社交平台狗民網發佈的《2019中國寵物行業白皮書》顯示，2019年全國城鎮養寵（犬貓）主人高達6120萬人，比去年新增472萬，其中養貓人數為2451萬人，寵物貓消費市場規模為780億元（單位：人民幣，同下），增幅達19.6%，超過犬消費市場規模增速，主要人群以年輕人為主。

▲成都流行空中貓咖啡館 。（圖／記者任以芳攝）

不過，大陸還有一大群無法養貓的潛在客戶，因為家庭個人因素無法養寵物，因此，各大城市開始風行貓咖啡店。《ETtoday新聞雲》記者實際走訪位於成都的貓咪咖啡館，發現業者都很默契，店面幾乎都開在高樓大廈裡。主要成都街邊店、巷弄店租至少三、四萬人民幣起跳，開在商業大樓裡租金少一半。

像是位於成都理工大學附近的MEO咖啡店位於27樓，店主特地打造一個空中花園平台，上百坪空間讓貓奔跑。客人平均消費大約50元，相當於240元台幣，就能漫步雲端來擼貓。店長向《ETtoday新聞雲》記者介紹，「店裡超過三十多隻貓咪，天天輪流排班出來見客，而且都是名貴貓。像是，加菲貓、俄羅斯藍貓、摺耳貓等品種。」

▲廈門新觀光景點頂澳仔貓街 。（圖／記者任以芳攝）

除了貓咖啡店，大陸貓咪文創產業也很盛行，位於廈門頂澳仔貓街過去是一條破敗的小漁村，後來發展成商業街，遊客寥寥無幾，直到貓咪博物館成立後，搖身一變最夯的觀光景點。《ETtoday新聞雲》記者實際走訪貓咪博物館，發現裡面展出名貴貓居多，也有朋友寄養的流浪貓，還有很多貓的商品。

▲廈門貓咪博物館 。（圖／記者任以芳攝）

店老闆郭明明是設計師出身，也是愛貓一族，他的咖啡館也研發各式各樣貓咪文創產品。郭明明受訪時表示，「除了開貓咪博物館，還有個夢想，希望重新活化老街。」當時頂澳仔歷史老街幾乎凋零，當年在沒有任何外援情況下，自己發起社區改造運動，後來吸引廈大美術系學生一起幫街訪鄰居設計貓壁畫。

▲大陸從寵物商機連結到相關文創產業 。（圖／記者任以芳攝）

四年多下來，已經衍生出一條完整的貓街產業鏈。郭明明說，「最近和附近郵政單位合作，開發明信片和貓星人郵筒，廣受遊客喜愛。」

目前，大陸貓咪文創產業特別興盛，貓糧用品、貓咖啡店、寄養，甚至殯葬服務、雲養貓App等新業態正在快速興起。2015年，日本經濟學家發明瞭一個新詞，「貓咪經濟學」，不管經濟多麼困難，大眾對貓和其相關產品的熱情永遠高漲。

▼北京胡同以前養貓抓老鼠，現在變成寵物寶貝 ，吸引路過遊客逗貓。（圖／記者任以芳攝）