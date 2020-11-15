影／落水女被救了竟不爽　上岸後一腳把救命恩人「踢下水！」

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江蕭山一名50多歲女子近日被發現墜落水中，疑似輕生，當地警方獲報隨即派人展開救援，並在多名警員跳下水後，成功將女子拉上岸。但令人傻眼的是，女子被救上岸以後，竟然非常不滿，不只拒絕攙扶，還突然一腳把剛才拚命將她救上岸的警員踹下水！

根據《南國今報》報導，浙江蕭山城廂派出所8日下午獲報，轄區東暘橋附近有一女子落水，疑似輕生，立即派出警員前往現場，發現女子整個人泡在水中，旁邊正好有一艘河道清理船，船上的工人正在進行救援，但女子並不理會。

▼為了救援，小船差點翻覆。（圖／翻攝微博）



眼見情況危急，警員立即上船划向女子身邊，對她進行開導，並用手緊緊拉住女子，防止她因體力不支沉入水中。不過，即使警員一直勸說，女子仍不願上傳，還跟船上的警員拉扯起來，導致警員也跟著落水。

發現有警員落水後，來到現場增援的2名警員擔心發生意外，立即脫下制服，拿著裝備就跳入水中協助救援。

在3名警員的配合下，女子雖然不斷反抗，但最後仍被拉上了岸，3名警員也累倒在一旁。令人傻眼的是，女子被救上來之後，竟然非常不滿，激動拒絕旁人的攙扶，還突然一腳踹向剛才拚命把她救上來的警員，導致警員落入水中。

▼警員脫下制服跳入水中。（圖／翻攝微博）



由於剛才已經在救援中耗盡了體力，落水的警員情況相當危急，幸好隊員們的反應也很快，馬上把救生圈扔過去，警員才得以脫險。回到警局後，該名警員突然感到腿部疼痛，檢查後才發現，可能是在救援過程中，落水女子一直反抗，被推撞時不小心碰到岸邊石頭，但因為忙著救人，受了傷也沒感覺。

警方指出，落水的女子現年50歲，當天身體有些不適，與老公一起到醫院檢查，離開醫院後，兩人在路邊發生爭吵，女子情緒激動之下才跳河輕生，目前情況已經穩定。

▼女子被救後非常不滿，伸腿把警員踹下水。（圖／翻攝微博）