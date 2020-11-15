海釣小章魚突翻船！南韓高齡船員「1死3失蹤」...海空軍徹夜搜救

▲南韓黃海(西海)小延坪島海域發生漁船翻覆事故，目前為1死3失蹤。（圖／仁川海洋警察署）

記者羅翊宬／編譯

南韓一艘小型漁船昨（14）晚發生翻船意外，疑似在捕魚的過程中因為失去平衡而翻覆，至目前為止共1人死亡、包括船長在內的3人失蹤，海警、海軍、空軍出動船艦與直升機在延坪島海域展開搜索作業，直到今（15）日早晨搜救工作仍持續當中。

根據《韓聯社》報導，仁川海洋警察署表示，該艘漁船僅12公噸重，9日從全羅北道群山市出海捕撈小章魚，不過14日拖網卻未能正常拉起，於是向鄰近其他船隻求救，然而在對峰用繩索拖拉時，該漁船疑似失去重心，晚間6時7分在仁川市甕津郡小延坪島西南方43公里的海面上翻覆。

落海的58歲船員旋即被臨船救起，晚間8時51分，另名57歲船員雖也被海警發現後緊急送醫，不過在搶救3個小時後宣告死亡；而63歲船長與另2名船員仍處於失蹤狀態。船員皆為年齡落在50至60多歲區間的男性。

此次搜救作業，海警與海軍出動17艘船艦與5架航空器，另外5架消防直升機、2艘漁業指導船、23艘漁船也投入搜索救援工作。

獲救的58歲船員向海警表示，「在捕魚作業時，漁船突然就翻覆了！」

儘管國務總理丁世鈞（정세균）指示救難工作，緊急調派軍方前往支援，而海警與軍方發射300多發照明彈，卻仍未找到失蹤者。

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