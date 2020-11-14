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這地方有神秘力量？　每年上百隻鳥兒「離奇撞牆亡」

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▲▼內蒙古社區每年都會發生上百隻鳥類撞牆死亡的離奇事件。（圖／翻攝 北京時間）

▲內蒙古一處社區，每年都會發生上百隻鳥類撞牆死亡的離奇事件。（圖／翻攝 北京時間）

記者任以芳／綜合報導

大自然很多難以解釋現象，最近大陸網友討論一則奇怪事情。內蒙古包頭一處社區，每年同一地點有數百隻鳥「撞樓」。長年累積下來，超過數千隻鳥離奇死亡，引起專家學者注意，背後實際原因令人心疼。

根據陸媒北京時間報導顯示，包頭市林草局工作人員經過化驗，已排除疫病的可能。為何鳥兒要無故輕生？初步確定有兩種原因，一是鳥喜歡吃小區樹上的果實，喝水後果實膨脹導致鳥憋得難受。二是鳥類大量遷徙，成群結隊速度快，撞樓和窗戶反光、樓房光線有關係。目前，當地林草局想辦法解決問題。

▲▼高樓,大樓,高樓大廈。（圖／pixabay）

▲高樓大廈玻璃帷幕的反射，讓鳥類產生視線錯覺。（示意圖／pixabay）

該報導指出，迫害鳥類撞牆身亡的殺手就是玻璃幕牆。自20世紀80年代玻璃幕牆建築引入國內至今，短短三十餘年間，大陸已成為世界最大的玻璃幕牆生產和使用國，玻璃幕牆面積佔全球的80%以上，經常發生鳥類誤撞玻璃幕牆傷亡情況。

根據專家解釋，玻璃幕牆倒映天空和附近樹林的影像，會使鳥類產生錯覺；玻璃反射陽光會暫時造成鳥兒視覺障礙，來不及躲避。透明玻璃還會讓飛鳥誤以為沒有障礙衝向玻璃去，結果很可能是非死即傷。

▲▼候鳥,遷徙。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲候鳥遷徙。（圖／取自免費圖庫pixabay）

該報導引述一組數據，美國魚類和野生生物管理局估計，玻璃建築每年「殺死」超過3.6億隻鳥；英國每年因為玻璃幕牆而奪去生命的鳥類達1億隻。大陸沒有細部統計數字，鳥兒遷徙集中的9月份，玻璃幕牆成為鳥類殺手。

該怎麼避免鳥類產生幻覺？專家也建議，許多鳥類具備一定的紫外線視覺功能，建樓者可採用添加紫外線反射材質的新型玻璃，在鳥類眼中不再透明。另外，愛鳥人士也建議，可以貼上小型的大廈標誌圖案，鳥兒視覺敏銳，發現有玻璃牆的存在，自然避開死亡風險。

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