勒殺23歲女友！狠男27年後出獄獲准回鄉　死者父怒：他憑什麼回來

▲戴維森不甘被分手，對當時女友海因斯痛下殺手。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國一名女子在23歲那年因提出分手，慘遭男友勒頸殺害，她的父親深痛欲絕。時隔近30年，受害者父親被通知兇手緩刑出獄才5周，便取得回鄉探視雙親的權利，讓他難以彌平的傷口再度迸裂，怒斥「為什麼他可以就這樣回來，回到他殺死我女兒的地方？」

英國《鏡報》（The Mirror）報導，1992年，男子戴維森（Anthony Davison）與年僅23歲的女友海因斯（Marie Hines）感情關係走到盡頭，兩人在英國東北部杰洛（Jarrow）她的家中談及分手。當海因斯單方面結束關係後，氣憤的戴維森抄起她睡袍的繫繩緊緊勒住她的頸部，直到她窒息而死。

戴維森後來被捕並判處無期徒刑，經過27年的牢獄生涯後，表現良好的他經過假釋委員會核准假釋出獄，並於5周後得到回鄉探視雙親的權利。海因斯的父親大衛對弒女兇手深惡痛絕，多年來奔走法院機關，希望能禁止戴維森回到家鄉，結果5個月前宣告努力失敗，如今走在路上時時刻刻都得擔心會遇見他。

大衛痛斥假釋委員會行徑離譜，竟然讓兇手重回故地，這點讓他無法接受。假釋委員會解釋，評判戴維森的標準是依據獄中表現與比例原則，而由於戴維森雙親年邁多病無法離開家中，讓他回家鄉照顧父母才是正確的決定。

「他們把罪犯的人權置於受害人父親的權利之上」，72歲的大衛怒批既然戴維森被判「無期徒刑」，理應一輩子待在牢裡，「他憑什麼可以回來」？大衛的生活圈仍在杰洛一帶，他說自己時常會想像若在街上遇見戴維森會是什麼情景，「我可不想餘生都得提心吊膽」。

大衛表示整件事唯一的好消息便是機關人員已經先給他看過照片，戴維森比他想像中的還要老，不是他原本所預期會見到的恐怖樣貌，但戴維森的濃眉大眼很好認出，「我不會忘記他的雙眼，人的眼神是不會變的。」

假釋委員會表示根據受害者家人的要求，仍有設置限制區禁止戴維森進入，同時他們也為自己的決定辯護，一切都是經過專家協助評估才得以進行。