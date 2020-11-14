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23歲窮小子「中樂透16億」爽買BMW！出門卻撞死75歲婦...下場曝

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▲車禍，意外，傷害，災難，撞毀。（圖／pixabay）

▲中了16億樂透的馬特，開著BMW撞上一對老夫妻。（示意圖／pixabay）

實習記者劉雪兒／綜合報導

英國男子馬特·托普漢姆（Matt Topham）8年前買了一張彩券，中了4500萬英鎊（約新台幣16.8億）的巨額獎金，窮小子翻身以後，從此過著奢靡的生活，甚至還買下當地一間動物園送給岳母。但沒想到有天他開著豪車出門時，不小心撞上一對老夫妻，造成75歲老婦人身亡，現在被控危險駕駛導致他人死亡和嚴重受傷，將於下月18日進行審判。

根據The sun報導，馬特在去年聖誕節開著BMW出門時，不小心撞上另一輛老夫妻的轎車，導致75歲蕾勒（Mary Jane Regler）當場慘死，其丈夫則是身受重傷。消息傳出之後，由於蕾勒深受親友愛戴，她的死讓他們深受打擊。馬特於今年9月被控以危險駕駛導致嚴重傷害、死亡等罪名，不過卻有消息傳出，他在接受盤問時，態度目中無人，完全不願意配合警方，此案將於下個月18日進行審判。

PremierLeague-News.Com - Matt Topham, who won £45million when he was 23, allegedly smashed his BMW into 75-year-old Mary Jane Regler's Ford Fiesta near North Cockerington in Lincolnshire.

PremierLeague-News.Com 发布于 2020年11月12日周四

馬特是在2012年時和女友一起買了一張彩券，沒想到幸運地抱回4500萬英鎊的巨額獎金，當時2人才僅23歲，成為英國史上最年輕的頭獎得主。這8年的時間裡，夫妻倆一直忙於怎麼花錢，不僅買了豪車、直升機，而馬特現在則是一名飛行員和賽車手，名下擁有數輛昂貴的賽車。

不僅如此，由於岳母在當地一家動物園的遊客中心工作，馬特為了投其所好，近來砸下60萬英鎊（約新台幣2250萬元），買下了整座動物園，提前送給她當作聖誕禮物，讓岳母從原本的小員工直接變成老闆。還為其動物園添購了侏儒山羊、美洲駝等動物，並設置了一個獵鷹中心，裡頭飼養著各式種類獵鷹、海鷹及穀倉貓頭鷹，供遊客觀賞。

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23歲英窮小子「中樂透16億」爽買BMW！出門卻撞死75歲婦
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