19歲月入20萬！他靠養「泰國狼蛛、千足蟲」致富...笑稱：很瘋狂

▲卡梅隆將童年愛好發展成月入數萬的事業。（圖／翻攝自ig／bugboxuk）



實習記者陳妙津／綜合報導

英國威爾士青年卡梅隆•里爾登（Cameron Reardon）從小喜愛飼養各種昆蟲，其中不乏珍稀品種，除了常見的甲蟲、蠍子、瓢蟲等，也包含具攻擊性的泰國狼蛛等，隨著寵物們繁衍眾多，卡梅隆開始販賣昆蟲，沒想到吸引不少愛好者出高價搶購，最多一個月能賺上5000英鎊（約20萬台幣）。

據BBC報導，19歲的卡梅隆說，昆蟲不像一般的貓狗，生育時頂多2到4隻，反而每次繁衍都會出現數千隻後代，讓他有了在網路上賣昆蟲的點子，由於種類繁多，還有不少珍稀品種，讓他的事業一炮而紅，成立了一間名為BugBox的企業。他表示，稀有的蜘蛛一隻可以賣到300到500英鎊（約1萬到2萬台幣），某些甲蟲成年後也能賣到幾百英鎊的高價。

▲▼卡梅隆飼養了諸多珍稀昆蟲。（圖／翻攝自IG／bugboxuk）

在有獨立的昆蟲養殖室之前，卡梅隆一直將昆蟲養在臥房裡，但也不時會出現脫逃事件，有時還會跑到媽媽房間，「她有次在房間裡發現巨型非洲千足蟲，嚇到不行」，幸好現在有了養殖室後，已經極少有這類事件發生。

如今卡梅隆正考慮將事業版圖擴展至美國，「美國的昆蟲愛好者更多，而且在那邊養昆蟲是一件很酷的事，和英國截然不同，市場潛力驚人。」他也笑稱，「這真的很瘋狂，一開始時我也沒想到會把昆蟲事業做到這麼大，相信未來到美國的成果會更驚人。」