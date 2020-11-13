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蘇貞昌親赴冠軍牛肉麵店喊「歹勢」　丁怡銘賠罪只吃半碗麵

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行政院長蘇貞昌今親赴皇家傳承牛肉麵店，向老闆陳世楨不斷道歉。（圖／陳柔瑜攝）

▲行政院長蘇貞昌今親赴皇家傳承牛肉麵店，向老闆陳世楨不斷道歉。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

行政院發言人丁怡銘昨日失言，稱北市牛肉麵節冠軍店家使用萊劑美牛，此事引發軒然大波，行政院院長蘇貞昌今下午帶著丁怡銘，親赴奪冠店家「皇家傳承牛肉麵」賠罪，見到老闆陳世楨便連喊「歹勢」，表示已告誡丁怡銘不該亂講話造成店家困擾，丁怡銘也向店家致歉，但疑似胃口不好，只吃了半碗麵就離開。

蘇貞昌親赴冠軍牛肉麵店喊「歹勢」　丁怡銘賠罪只吃半碗麵

▲行政院發言人丁怡銘失言導致牛肉麵風波，他今日也向店家賠罪，但只吃了半碗麵就離開。（圖／CTWANT提供）

蘇貞昌表示，丁怡銘原意是想解釋政府核准的食材肉品都是安全的，卻波及到其他店家，對此甚感抱歉，向陳世楨連說「歹勢」。陳世楨則大度原諒，表示自己可以理解，認為有爭議才會進步，還依照蘇與丁的飲食習慣特別準備餐點。

因為蘇貞昌不吃辣，店家為他準備清燉牛肉麵，也為不吃牛的丁怡銘奉上排骨麵，桌上還擺著各式小菜，蘇貞昌十分捧場，過程中不斷與陳世楨閒聊，還將麵點吃個精光，丁怡銘則是動筷比動嘴多，但最後還剩下大半碗沒吃完，一旁陪同的立委羅致政和張宏陸則幾乎沒動餐。

吃完飯後，陳世楨想要請客，蘇貞昌則立刻婉拒，雙方推辭一會後，店家最終收下蘇貞昌的500元，蘇貞昌也致贈行政院紀念品，與陳世楨握手後離開。

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