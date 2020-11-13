「會大便」輕鬆賺28萬！公司招募「糞便副總」　細項條件曝光

▲「糞便副總」需具21年以上大便經驗。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

只要「會大便」就能錄取？近日就有一家坐廁公司研發一款智能馬桶，並且公開徵求「糞便副總」，每天都要定期大便、做紀錄，應徵成功者3個月後就能賺進將近1萬美元（約28萬新台幣）的薪水。

智能坐廁公司「Tushy」在公司官網丟出應徵職缺，徵求一位「糞便事務副總裁」，在首席博士馬克（Mark Hyman）的指導下去研究自己的排便習慣，並且透過公司研發的社交平台進行記錄，而這個實驗為期3個月，每天大約需花30-60分鐘來進行排便。應徵上的人還必須測試及揭露有關腸道及臀部健康的種種「江湖傳聞」，以及體驗「Tushy」研發的廁所產品。

此外，「Tushy」公司也要求應徵者需具有年滿21至121年的大便經驗、擁有超強排便管理能力，還必須要對布里斯托大便分類法（BristolStool Scale）有一定程度的認知。

這份工作不需要進公司報到，屬於遠端作業，只要將「Tushy」公司的智能馬桶安裝在自家廁所上就能開工，而且成功錄取後將獲得1萬美元（約28萬新台幣）的酬勞，但可惜這份職缺已在不久前截止。

延伸閱讀

▸ 人妻受夠無性生活！喊「我不是木頭」偷吃閨蜜尪 網轟：背叛的不是丈夫

▸ 星國「喜劇天王」來台隔離！沒出關就吃爆在地美食 狂讚：台灣像第二個家

▸ 「我的婆婆殺了我」愛女被霸凌輕生！父滑臉書才知死訊 悲求真相：女婿絕情斷聯