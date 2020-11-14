網喊「求上車」逼死一個女孩！呂秋遠「頭七日」點出台灣法律困境

▲一名女網友因私密影片外流加上網路霸凌，最終走上絕路。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「這就是被害人在法律上的困境」律師呂秋遠表示，近日一名女網友小美（化名）因私密影片外流，被假帳號威脅後報警，卻私下、公開收到許多網友留言「求上車」，讓她走上絕路。呂秋遠除了點出法律困境，也討論網路霸凌加害部分，「你知道你隨意尖銳的批評，關上螢幕後，你什麼都忘記了，但可能會讓這位受害者走上絕路嗎？」

呂秋遠在臉書表示，小美11月3日在臉書PO文，坦承拍攝給某人的私密影片外流，隨後被4個假帳號輪流威脅、上傳至色情論壇，讓她忍不住去報警，「她去報案了，一個人面對所有的事情，提起勇氣讓陌生警員看無碼的影片，但是所有的IP都在國外，警方很難查緝。」

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小美被威脅後每日活在恐懼之中，進而導致她無法工作、不信任人群，甚至覺得自己骯髒而1天洗3次澡，本來愛說幹話的活潑個性直接消失。同時，許多網友從小美的求救文中得知影片消息，竟跑去留言、私訊看笑話，在臉書刷出一排「求上車」、「卡」、「在哪」，還出言檢討小美「不意外、平常就穿著不莊重、死者為大，你到底哪裡大、你的家人知道你拍這種片給男人看嗎」等，讓小美身心崩潰，11月6日輕生離開。

▲小美PO文後遭網友留言「求上車」，3天後輕生離世。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）



呂秋遠表示，這些人秉持「你既然拍了，我當然要看，誰叫你要拍？」來霸凌，但小美拍攝可能有許多原因，她或許只是想要讓男友開心、或許只是想要留著做紀念、或許沒有為什麼，就是想拍。但是，非自願流傳的私密影片，其他人有權利可以看？影片被流傳也是活該？求上車？你是要上靈車、垃圾車還是警車？

談到影片外流，呂秋遠從現行的刑法討論，表示針對散佈猥褻物品與妨害秘密的確有刑責，但許多網站的網址在國外，伺服器不在台灣，導致追查困難；若從持有影片的人調查，除非有明確的上傳證據，或是訊息裡承認，否則很難將這個人繩之以法，更別說上傳與散佈在色情網站上的人，IP同樣難以追查，「倘若真能查緝起訴，判刑不高，經常可以易科罰金、賠償也低，這就是被害人在法律上的困境。」

▲呂秋遠直言，受害者不該被檢討。（圖／取自免費圖庫Pexels）



呂秋遠期許，日後再有類似事件，網友們可否別說「求上車」3個字，並勇於檢舉影片下架，也希望持有影片的人不要散佈；另外，網友該罵的人，不應該是被害人，而是上傳的人，不管她當時拍了任何東西及背後原因，都不該被羞辱，「檢討受害者，難道是該有的行徑嗎？」

最後，呂秋遠表示，小美已經離開，他只能選擇在她頭七這天PO文，呼籲大家可以多愛自己一點，「因為，現行的法律，還不能提供足夠的資源，對於這些性羞辱女人的傢伙，給予適當的刑責。」

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