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老人買彩券中5千萬獎金！兩年後「離奇陳屍路旁」子女為遺產鬧翻

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▲▼老人買彩券中5千萬獎金！兩年後「離奇陳屍路旁」子女為遺產鬧翻。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

▲老人20年來堅持不懈買彩券，終於中了大獎。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

記者蔡紹堅／綜合報導

江西贛州一條高速公路旁的小山坡今年7月發現一具老人的遺體，根據陸媒報導，該名老人現年85歲，兩年前曾中了總額1195萬元人民幣（約5130萬元新台幣）的彩券，但中獎之後，整個家庭卻因獎金分配問題分裂，老人身亡之前，才為了這件事情氣到離家出走。

《澎湃新聞》報導，老人名為郭貽燦，從60多歲退休後，就一直有買彩券的習慣，過去中獎最多只有幾千元人民幣，但2018年11月15日這天，竟然中了總額1195萬元人民幣的大獎，扣除稅金後，共有960萬元人民幣匯入帳號。

拿到獎金之後，老人把960萬元分成6份，每份160萬元，自己拿2份，剩下4份打算均分給4名子女。

▼老人對中獎的事情感到非常驕傲。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

▲▼老人買彩券中5千萬獎金！兩年後「離奇陳屍路旁」子女為遺產鬧翻。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

不過，這筆錢最後並沒有分下去，因為老人的二兒子建議父親把錢交給他「理財」，以後每個月讓大家分紅。老人聽完之後同意了，把960萬元轉到了二兒子的帳戶內。

之後的幾個月，二兒子每月都會給全家人「分紅」，父母4000元、妹妹與小弟每人5000元，生活最困難的大哥6000元。

起初其餘兄弟姊妹不知老人中獎的消息，所以拿到分紅都非常開心，但2019年的8月，老人把中獎的事情說了出來，兄弟姊妹們才感覺不對勁，一家人的關係也逐漸變質。

端午節前，老人到武漢二兒子的家居住，兩人多次因為錢的事情吵架，老人還罵兒子是「騙子」，端午節過後，老人突然離開了武漢二兒子的房子，原本大家以為他是回了江西贛州的老家，但卻根本找不到人。

過了4天後，警方在江西贛州一條高速公路旁的山坡發現了老人的遺體，他身上除了證件，只有現金900元。警方表示，老人身上沒有明顯外傷，排除他殺可能。

▼老人失蹤之後，家人曾發布尋人啟事。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

▲▼老人買彩券中5千萬獎金！兩年後「離奇陳屍路旁」子女為遺產鬧翻。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

處理完老人的後事，幾個兄弟姐妹開始溝通獎金的分配，大家說好依照父親生前的規劃，每名子女拿160萬元，剩下的320萬元留給母親，但掌管所有獎金的二兒子卻在談完後，不與其他兄弟姐妹聯絡，不接電話、不回簡訊，也不開門。

二兒子私下告訴媒體，父親的獎金有一半屬於母親，他不否認父親生前的分配規劃，但經過與母親及弟弟商量，推翻了這個方案，「從現在開始，交由法院去裁定。」

對此，湖南堅錚律師事務所的律師李幼德表示，從法律上分析，老人買彩券中獎的收入屬於夫妻共同財產，他能夠分配屬於他的那一半獎金，但另一半應該由妻子、子女等法定繼承人繼承。

為了獎金分配的事，老人的子女關係越來越緊張，老人的大兒子感嘆的表示，「中獎一千多萬元是父親『一生的驕傲』，卻因此經歷『大喜大悲』，還失去了最寶貴的生命。」他現在覺得，父親中的大獎，「成了一個禍害」。

▼老人陳屍在高速公路旁的小山坡。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

▲▼老人買彩券中5千萬獎金！兩年後「離奇陳屍路旁」子女為遺產鬧翻。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

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