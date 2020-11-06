他爽中5千萬！2年後「孤獨死在荒山上」　離世4月仍不得安息

▲八旬老人中千萬大獎，兩年後卻孤身回鄉死在山上。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北一85歲的郭姓阿公走了十多公里，爬到一個小山坡上躺著，7月天豔陽高照、蚊蟲亂飛。1天後，當路人發現時，他已經去世了。2年前，他中了1195萬元人民幣（約新台幣5135萬）大獎，但獲得這筆巨大財富後似乎過得並沒有想像的那樣幸福，去世前，他選擇孤身一人從武漢回到老家，死在家鄉的荒山上。

據《紅星新聞》報導，郭男有4個子女，7月7日老人離世後，子女因這筆財產的分配問題鬧翻，大兒子懷疑，2個弟弟在父親去世前就想「逼死」父親。而弟弟們則表示，哥哥是為了爭家產而對他們進行詆毀。老人離世近4個月，這場遺產之爭仍未結束。

「父親一生平平淡淡，以前是個普通員工，退休後是個普通的退休職工，他這輩子唯一的愛好就是買彩券，買了近30年，也被我媽罵了近30年，在父親83歲時，中了近1200萬元（人民幣，下同）的大獎，」大兒子描繪了他父親2018年中獎一事。

郭男夫婦育有3子1女，大兒子近年來在雲南生活，二兒子在瀋陽生活，小兒子和女兒在老家江西贛州生活。郭男夫婦退休後很長一段時間，都在瀋陽和二兒子生活在一起，也會幫忙照顧二兒子的女兒。

大兒子描述，老人離世前和妻子已在二兒子的另一處住房，武漢的家中住了近1年，直到7月4日上午，十多年未單獨出遠門的老人，獨自買火車票從武漢回到了老家江西贛州。

「中獎1195萬元後，卻步行10多公里到荒山野嶺上自殺身亡，讓家人實在難以接受，」大兒子稱，警方調取攝影機畫面瞭解到，7月6日早上6點半左右父親沒有選擇坐公車，卻沿著公車路線步行，一路上也未曾買早餐等物品，當日上午9時50分左右穿過一個隧道，在一個路口處開始向山上爬。

那是一個緊鄰高速公路的小山坡，一輛輛車飛馳而過，老人隨後靜靜地躺在樹木林立的土地上。7月7日19時11分，一名男子路過大廣高速旁山坡上，發現一具男性屍體躺在該處。警方接警後，根據現場勘查，未發現死者有明顯外傷，排除他殺可能。

據悉，老人躺了兩個白天一個晚上，都沒吃東西也沒喝水。大兒子表示，「當時室外溫度高達40多度，別說是80多歲的老人，年輕人在那裡曬一天可能都會出事。」他認為，因父親中獎，家人對他的態度發生轉變，才導致老人以此種方式離開人世。

大兒子是全家最後一個知道父親中獎的人。他講述，母親是一個「很強勢且勢利的人」，只對經濟條件更好的2個弟弟好，一心向著2個弟弟，對他和妹妹以及父親都不好；父親中獎的事最初只有父母和2個弟弟知道，因為父親年紀太大耳朵不好，他每次和妹妹打電話都是與母親在溝通，父親中獎一事母親從未向他和妹妹提起。

父親去世後，妹妹告訴了大兒子，父親私下告訴過妹妹他中了大獎，還寫過一份遺產分配書，將到手的獎金，分成6份，4個子女，父母占2份。

但這筆獎金最終並未按照分配書分配，而是由二弟存入銀行，未公佈中獎一事，這也拉開了這個家庭爭奪財產的序幕。

妹妹表示，父親曾偷偷告訴她一個事， 2019年5月他和小兒子一起爬山時，被對方一個人丟在了山上，最後是自己一步步走下來，「包括你媽媽，我也沒有告訴她，這多可惡，想我死，所以我只有找個機會回我自己的家，再也不到他那裡，你媽媽不同意，我也要堅持我的做法……。」而這一段敘述，妹妹全程錄了音。

對此，二兒子回應，大哥在三十多歲被開除後再未工作，父母幾乎把所有退休工資，都用來資助大哥生活，大哥是在編造部分說法謀求分得更多財產；母親在父親去世後，擬定遺產分割方案，母親留三分之一，剩下4個子女平分，但大哥不接受，目前其他家庭成員已商量好，將此事交給法院裁決。

此外，小兒子表示拒絕接受採訪，而妹妹也未接受採訪。

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