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夢到摸棺材！善良和尚買彩券中1800萬　全廟崩潰...他逃了

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▲▼和尚,住持,佛教,示意圖。（圖／視覺中國）

▲泰國一名和尚中了千萬大獎，卻掀起意外風波。（圖／視覺中國）

記者陳致平／綜合報導

泰國一名和尚幸運中了彩券頭獎，獎金高達1800萬泰銖（約新台幣1679萬），並決定捐出部分彩金，希望能夠用這筆錢做好事、幫助有需要的人，沒想到這筆意外之財卻接二連三地帶來許多困擾，最後讓他不得不離開寺廟。

據Bangkok Jack News報導，這名67歲的和尚蒙特里（Montri Samajjo）在路上遇到一位販售彩券的小販，主動趨前向他兜售賣不掉的彩券。蒙特里出於一片好心，希望能幫助小販，於是向寺廟中的其他和尚借錢，買下所有彩券。

蒙特里的善心獲得了回報，其中3張彩券中獎了，每張彩券的中獎金額為600萬泰銖，總共獲得1800萬泰銖的獎金。受訪時，他提及自己日前做了一個特別的夢，「我夢到我自己摸著一副老舊的棺材」，夢醒後，他並不以為意，沒想到事後卻中了大獎。

蒙特里先是動用了其中的3百萬元，給予他認養的3名孩子各1百萬，接著捐贈部分金額給自己的寺廟，以及一些需要幫助的民眾，剩下的金額則是全數存入銀行戶頭，倘若日後遇見需要幫助的人，才能及時伸出援手。

沒想到，寺廟中有人幸運中獎的事情傳了出去，很多人到寺廟朝聖，「宣稱自己需要幫助」，向蒙特里要錢，也間接鬧得寺廟人員不得安寧。

事情發展至此，蒙特里不得不離開已經待了7年的寺廟，並且隱藏自己的行蹤，期望能平息這場風波，還給其他和尚以及寺廟平靜。面對持續找上寺廟的民眾，廟方人員則回應道，「他已經去其他地方了，請不要再過來打擾和尚潛心修行、也不要再造成更多混亂的狀況了」。

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