搶救3歲獨眼童！眼癌復發僅存光明瀕破滅　赴日百萬醫藥費嬤淚崩

▲高雄范小弟從小因病受折磨，現在左眼是義眼。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名3歲大的小男童范明守，4個月大時因視網膜母細胞瘤被摘除左眼，僅存右眼又不斷復發，阿嬤與高醫小兒科部主治醫師廖優美陪他南北奔波，歷經多次各式化、放療，病情曾獲控制，但最近右眼腫瘤復發，若不摘眼，癌細胞將擴散，最嚴重就是兩眼全盲。廖優美日前得知日本有最新「小線源」放療，但遇上疫情簽證難辦，且醫療費高達100多萬元，是沉重的負擔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲從小因病就摘除左眼，現在右眼也因病不斷復發須趕緊治療 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

年僅3歲的范明守在4個月大時，就被發現兩眼都有腫瘤，當時左眼立即摘除裝義眼，右眼腫瘤則持續做各式化療與放療控制，高雄醫學大學附設中和紀念醫院小兒科部主治醫師廖優美表示，但目前右眼已經多次局部復發，要不斷到高醫住院化療。

▲高雄醫學大學附設中和紀念醫院小兒科部主治醫師廖優美 。（圖／記者洪靖宜攝）

「台灣可以做的我們都已經做了」，廖優美醫師表示，為了范明守的保住右眼，全身性化療、眼動脈治療，玻璃體化療，都做過了，但還是屢次復發，包含質子治療後也還是復發。得知美國與日本有最新的「小線源」放療，才有一線生機，但因為小線源是具有輻射線的醫療器材，必須符合國內法規且有代理商引進，又有要專業眼科醫師懂如何縫在眼球外面，縫合位置，劑量需要多少，沒有辦法馬上治療，又因為台灣大概3至5年才會有一個小孩需要小線源，因此無代理商代理，勢必得到日本治療。

▲阿嬤始終陪在范明守身邊 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

她說，聯絡上日方的鈴木茂伸醫師後，最後手段就只有做小線癌治療，一趟過去醫療費等等費用約需一百多萬，日本希望先付清才能過去治療。再加上和行政流程簽證、隔離等等都是問題，盼能有專案處理協助。

▲阿嬤始終陪在范明守身邊 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

范明守的阿嬤曾離過婚，早在明守出生前，即與明守的阿公相戀，明守出生後不久，母親即離家，她心疼這個孩子沒媽媽照顧，陪著他一步步走過化療人生，雖毫無血緣關係，但談到明守狀況，她也忍不住濕了眼眶，她說孩子到4歲了該花的該試的都試了，很捨不得要放棄他，想要繼續試試看，目前只剩日本這個方式幫留有一絲希望，但到日本治療一趟就要約台幣120萬，加上醫療簽證因為疫情關係難辦，希望政府能成為一座橋梁。

阿嬤也說，但只要有機會希望能幫他留住眼睛，就想去試試看，所有人都想再盡全力試試看，期待相關單位能幫忙解決赴日治療難題，盼外界能伸出援手。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

高雄最新打卡點！駁二「彩虹地景」完工 巨人視野14日「開拍」

快訊／旗山凌晨住宅火警！現場竄白濃煙 搭雙節梯搶救3人