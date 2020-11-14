陳時中首度談「牛肉麵」強調：美牛不等於萊牛，美豬不等於萊豬

▲陳時中強調：「美牛不等於萊牛，美豬不等於萊豬」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林育綾／台北報導

近來有消息指出某間牛肉麵節冠軍店面使用萊牛，引發一連串「牛肉麵風波」，而衛福部長陳時中今（14）日也被媒體問及相關問題，他回應自己也一向愛吃牛肉麵，但強調大家要注意，「美牛不等於萊牛，美豬不等於萊豬」。

行政院發言人丁怡銘日前指某家獲牛肉麵節冠軍的店使用萊牛，店家出示美牛萊劑0檢出作出澄清，行政院長蘇貞昌也特別到店家捧場致歉。今（今（14）日陳時中出席「2020國際生醫智能加速器計畫」活動時，被媒體問及過去曾經推廣過滷肉飯，是否也吃牛肉麵？陳時中表示，自己一向非常喜歡吃牛肉麵，但但強調大家要注意一個觀念，「美牛不等於萊牛，美豬不等於萊豬」，他也說，不管是萊牛或萊豬，未來要進口到台灣的肉品，一定要符合食品安全規定的劑量範圍內，只要在範圍內都是安全的。

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不過行政院指稱台北牛肉麵節冠軍業者使用萊牛，被外界質疑為作「假新聞」，媒體問及陳時中看法，他則緩頰表示，「刻意假新聞應該是沒有，因為如果是假新聞，（行政院）也不會第一時間就道歉」。

▲行政院長蘇貞昌品嚐牛肉麵，自掏腰包付款。（圖／記者林敬旻攝）

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