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高雄最新打卡點！駁二「彩虹地景」完工　巨人視野14日「開拍」

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▲高雄駁二彩虹地景 。（圖／高雄市府文化局提供）
▲高雄駁二彩虹地景 。（圖／高雄市府文化局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

駁二藝術特區大勇路底的紅色貨櫃前，最近出現了繽紛色彩，這片20公尺X18公尺超大的彩虹地景，在地面上由6個顏色組成12條斜紋色塊，上面有著白色的KAOHSIUNG，在藍天海景前，十分亮眼，開始施作以來，就吸引許多民眾前來拍照朝聖，11月14日正式開放，許多網友已經做好準備要來踩點。

▲高雄駁二彩虹地景 。（圖／高雄市府文化局提供）

▲彩虹地景由12條斜紋色塊組成，上面有著白色的KAOHSIUNG字樣 。（圖／高雄市府文化局提供）

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高雄市議員黃捷、高閔琳、簡煥宗等於10月備詢時，呼籲高雄應設立彩虹永久性地景，並列出三個可能地點，包括市府前、駁二等，獲得市長陳其邁支持，承諾由副市長史哲全權負責。最終選定在有著高雄海港景觀、貨櫃藝術裝置、輕軌行經的駁二藝術特區的紅色貨櫃裝置藝術《巨人的積木》前落腳。

▲高雄駁二彩虹地景 。（圖／高雄市府文化局提供）

高雄駁二彩虹地景 。（圖／高雄市府文化局提供）

文化局表示，駁二藝術特區一直是個多元自由、思想不設限的地方，而彩虹是平權的象徵，在追求平等與人權的路上，即將開放的彩虹地景也讓駁二成為最有愛的藝術特區。這個範圍寬廣的彩虹地景設計堪稱全台最大，在一個方正的矩形中，設計分佈了12條由彩虹顏色塗刷而成的斜線色塊，整體的面積填滿了大勇路底，為了將完整的彩虹色塊及高雄字樣拍攝進畫面，人將會顯得特別的小，就像被耀眼的愛大大的包圍。這一片彩虹將不分四季、不看天氣、不只出現在雨後的陽光裡，而是一直存在在駁二藝術特區裡，以港邊的倉庫與藍天為背景，成為駁二最新、最有愛的打卡熱點。

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