僅手指能「正常活動」！肌肉萎縮青年逆襲　成38萬粉電競主播

▲撒燁每天準時開直播，下播後仍持續練習。（圖／翻攝央視新聞）

記者陳政錄／綜合報導

身體的殘缺並不能困住倔強的靈魂。大陸雲南一偏遠山村中，一位名叫「撒燁」的18歲青年，自7歲確診先天性肌肉萎縮症後，如今全身上下只剩手指能「正常活動」，但他並沒有放棄生命，從2年前接觸電競開始，每天埋頭苦練，借助網路的無遠弗屆，成為擁有38萬粉絲的「電競主播」，也改善家中經濟負擔。

據大陸官媒《央視》報導，撒燁家住在雲南宣威市倘塘鎮松林村，為一海拔2300多公尺的偏遠山村，氣候濕冷。他燁自7歲發病後，逐漸從不能站立，到手腳無法伸直，使得本應備考大學的年紀，早早輟學在家，父母也選擇不外出打工，留在村子裡照顧他。

▲爸爸背著撒燁看因當地搬遷政策，即將入住的新屋。（圖／翻攝央視新聞）

父親撒玉權回憶，小時候還能背他到田地裡幹活，長大後背不動了，多數時間撒燁只能在家裡面，「就整了一部手機給他」。父親說，「他玩遊戲，只能說是讓他有點事情做，他也開心點，他就不會胡思亂想了。」

沒想到，撒燁用全身唯一能正常活動的部位—手指，慢慢迷上了電競遊戲，每天堅持練習，後來覺得自己「或許可以通過電競來做些什麼」，嘗試做起網路直播，與人互動；2019年初，網路直播平台粉絲送給了他一台電腦，從此他便以「DK-770」的暱稱，成為一名電競主播。

他坦言，一開始粉絲只有幾百人，後來堅持訓練，成績慢慢提升，曾獲賽事冠軍，粉絲超過38萬，甚至受邀組隊參賽。「海南、蘇州、西安、成都，這些都是看他們打比賽去做嘉賓的照片，這是去海邊拍的照片，這些都是在第一次坐飛機拍的」撒燁表示。

▲藉由電競主播的身分，撒燁除透過網路與人接觸，還能受邀走出山村到外地參加比賽。（圖／翻攝央視新聞）

自主播身分步上正軌後，在自家山村小房間內，每天下午5時到晚上11時，就是他「七仔」的直播時間，下播後也都在練習，目前月收超過萬元人民幣，不但能回饋父母，還能負擔姐姐的學費。他提到，過程中雖有不少人表達捐款意願，但是「轉錢的話就跟管人家要錢一樣，我就想不要讓大家覺得我跟別人不一樣，然後就來可憐我。」

但對於撒燁的病情和未來發展，父親撒玉權仍憂心的表示，醫生跟我們說，像這種病情，他的壽命只能到22歲，「這些事他也知道。」

撒燁則認為，反正儘自己所能去做，積極向上、好好享受生活，把自己心態放好一點，就做好自己的事情；同時，「網友們的鼓勵也是堅持下去的最溫暖的動力。」

►我該答應女友嗎？

►時間對我們來說完全沒用！

▼撒燁外出通常靠父親背著，或是兒童搖擺車代步，多數時間則待在房間裡練習。（圖／翻攝央視新聞）