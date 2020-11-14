陸前10月貿易額年增1.1%　商務部：防疫取得積極成效

▲大陸進出口貿易表現自今年初的低迷後，逐漸回穩。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國新辦日前召開國務院政策記者會，邀集多部門介紹新冠肺炎疫情下的工作情況。其中，大陸商務部表示，今年以來，各地各部門統籌疫情防控和穩外貿工作，取得積極成效，進出口「回穩向好、好於預期」。以前10月數據來看，進出口總額達25.95兆元人民幣，年增1.1%，規模創歷史同期新高。

大陸商務部對外貿易司司長李興乾表示，這主要是因各項政策，對外貿企業發揮有效幫扶作用，包括出口退稅作用切實增強、出口信用保險功能充分發揮、外貿信貸支持力度明顯加大、貿易便利化水平持續提升、政府公共服務持續改進等五方面。

另受疫情影響，外需降低，李興乾說，國務院印發《關於支持出口產品轉內銷的實施意見》以來，支持適銷對路出口商品開拓國內市場，取得了一系列積極成效，並支持有實力的外貿企業，參與大陸新型基礎設施建設、新型城鎮化建設、交通水利等重大工程建設。

大陸商務部部長助理任鴻斌補充，進出口貿易回穩，得益於多方面因素，一是統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大戰略成果，二是穩外貿政策措施有力有效，三是深化疫情防控國際合作貢獻外貿增量，四是產業鏈供應鏈優勢充分激發，五是線上線下展會助力企業開拓市場。

他表示，當前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，國際需求大幅下滑，產業鏈供應鏈循環不暢，貿易保護主義上升，不確定、不穩定因素顯著增多。「同時，我們必須看到，中國外貿韌性足、潛力大，企業創新能力強，長期向好的發展趨勢沒有改變。」

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