84歲阿公挨告襲胸摸女看護大腿　晚2個月報案又無人證不起訴

▲桃園市1名外籍女看護工照顧84歲張姓阿公，但女看護工指控阿公在去年底、今年2月對她襲胸、摸大腿。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子去年雇用外籍女看護工照顧84歲老父，但看護工卻在今年4月間指控阿公在去年12月、今年2月間對她藉故襲胸、摸大腿涉嫌性騷擾，憤而透過仲介報警提告；黃姓阿公在偵訊時否認有性騷擾情事，檢方根據報案資料，並無現場人證且女看護工遲至今年4月才報案，警方無法調閱監視畫面，因證據不足偵結予以不起訴處分。

檢警調查，根據女看護工指控，她受雇於黃姓男子照顧高齡84歲的阿公，但阿公卻在去年12月6日中午12時許，在中壢區住處趁她在清洗床單時，阿公藉故對她襲胸；今年2月16日下午1時許，她與阿公坐在楊梅區中山北路二重溪河堤旁，阿公趁機摸其大腿2次，女看護工直覺不舒服，隨後在今年4月1日新北市鶯歌區報警處理。

桃檢指出，黃姓阿公否認對女看護工有性騷擾情事，警方事後調閱監視畫面，因報案時間延遲導致無法調閱到相關監視畫面，此外，黃姓阿公兒子雖曾聲援外籍看護工，但亦強調，父親因生病且年紀大並非有意騷擾；女看護工曾撰寫陳情書經過通訊軟體翻譯後向友人、仲介公司陳述受害經過，但檢方認為不具補強證據之適格，且因現場並無人證，且犯罪嫌疑不足，黃姓阿公涉嫌性騷擾罪嫌偵結予以不起訴處分。

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