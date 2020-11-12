暗戀女店員告白一秒被拒　高雄男熊抱摸9秒還怪她「太激動」

記者黃翊婷／綜合報導

李姓男子暗戀超商女店員小花（化名），去年10月26日看見對方正在貨架前補貨，於是上前撫摸肩膀，接著從後方強行環抱，事後卻辯稱是因為「小花很激動」才突然抱住，沒有騷擾的意思。不過，高雄地院法官認為是李男單方面有好感，告白被拒絕卻伸出鹹豬手，經小花反抗還不罷手，第二次碰觸時間長達9秒，最終不採信他的說詞，並依強制罪判處有期徒刑10月，全案仍可上訴。

▲小花指控李男熊抱、襲胸。（示意圖／記者鄺郁庭攝，與本案當事人無關）

小花在判決書中提到，「他有搭我的肩膀，那時我跟他講不要亂來，他有答應我說好，接著就跑到我背後，問我要不要跟他在一起，我說不要，他就直接抱我，我一直用力掙扎，他的手有碰到我的胸部，左胸有不舒服的感覺」、「他的右手已經直接環抱住我的腰，（左手）直接整個伸進去（腋下），我認為他是在騷擾我」。

對於被指控為色狼，李男矢口否認犯行並辯稱，是因為摸肩膀的時候小花太激動，才會改從後面環抱，但沒有襲胸，「我是彎下腰，不是摸她胸部，也沒有要騷擾她的意思。」

▲李男想和小花交往。（示意圖／記者許力方攝，與本案當事人無關）

但高雄地院法官勘驗超商監視器畫面，發現小花的確有明確拒絕並做出掙脫動作，結果就被李男用雙手環抱住，她一邊掙扎一邊站起來，過程中男方完全沒有要鬆手的意思，左手也有碰到胸部，右手則是環住腰部。此外，李男在接受偵訊時曾坦承，「當日我在超商內是在鬧她，第二次碰觸長達9秒，我承認我的行為構成性騷擾。」

法官接著指出，李男只是因為告白被拒絕，就以強硬手段騷擾小花，況且任何正常女性無端受到騷擾、環抱，自然都會激動掙扎，他卻沒有停手，挨告後辯稱沒有騷擾的意思、沒有妨害女方身體行動自由等等，根本就與事實不符，最終不採信他的說詞，並依強制罪判處有期徒刑10月，全案仍可上訴。