　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

暗戀女店員告白一秒被拒　高雄男熊抱摸9秒還怪她「太激動」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

李姓男子暗戀超商女店員小花（化名），去年10月26日看見對方正在貨架前補貨，於是上前撫摸肩膀，接著從後方強行環抱，事後卻辯稱是因為「小花很激動」才突然抱住，沒有騷擾的意思。不過，高雄地院法官認為是李男單方面有好感，告白被拒絕卻伸出鹹豬手，經小花反抗還不罷手，第二次碰觸時間長達9秒，最終不採信他的說詞，並依強制罪判處有期徒刑10月，全案仍可上訴。

▲抓胸,襲胸,揉奶,性騷擾,猥褻,變態示意圖。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲小花指控李男熊抱、襲胸。（示意圖／記者鄺郁庭攝，與本案當事人無關）

小花在判決書中提到，「他有搭我的肩膀，那時我跟他講不要亂來，他有答應我說好，接著就跑到我背後，問我要不要跟他在一起，我說不要，他就直接抱我，我一直用力掙扎，他的手有碰到我的胸部，左胸有不舒服的感覺」、「他的右手已經直接環抱住我的腰，（左手）直接整個伸進去（腋下），我認為他是在騷擾我」。

對於被指控為色狼，李男矢口否認犯行並辯稱，是因為摸肩膀的時候小花太激動，才會改從後面環抱，但沒有襲胸，「我是彎下腰，不是摸她胸部，也沒有要騷擾她的意思。」

▲▼男女,情侶,交往。（示意圖／記者許力方攝）

▲李男想和小花交往。（示意圖／記者許力方攝，與本案當事人無關）

但高雄地院法官勘驗超商監視器畫面，發現小花的確有明確拒絕並做出掙脫動作，結果就被李男用雙手環抱住，她一邊掙扎一邊站起來，過程中男方完全沒有要鬆手的意思，左手也有碰到胸部，右手則是環住腰部。此外，李男在接受偵訊時曾坦承，「當日我在超商內是在鬧她，第二次碰觸長達9秒，我承認我的行為構成性騷擾。」

法官接著指出，李男只是因為告白被拒絕，就以強硬手段騷擾小花，況且任何正常女性無端受到騷擾、環抱，自然都會激動掙扎，他卻沒有停手，挨告後辯稱沒有騷擾的意思、沒有妨害女方身體行動自由等等，根本就與事實不符，最終不採信他的說詞，並依強制罪判處有期徒刑10月，全案仍可上訴。

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
李李仁請辭《請問 今晚住誰家》　男神接棒主持
雙11降價超便宜？　貼上網址「歷史價格」全揭露
快訊／淡海新市鎮大樓工人疑踩空　8樓摔至B3慘死
日大學研討會綑綁正妹示範「束縛」！　渾圓全露出直播遭下架
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

外送員闖紅燈狂飆2km　警追到崩潰大聲公喊：前方foodpanda停下！

臉書傳桃園超商「隨機傷人」事件　真相：男1打2持鎖匙攻擊

市值800萬全銷毀！海巡破獲漁船走私大閘蟹...易含戴奧辛致癌物

快訊／漁船苗栗外海遭「海浪擊破」…秒遭烈焰吞噬！海巡急救援　

人在冏途！婦夜上5樓門一關反鎖吼叫求助...孫4樓戴耳機玩電腦

「你健保卡遭盜用」男遭詐45萬　隔天又接同樣來電！這次報警了

法務部擬增「酷刑刑求罪」院檢警察調查員共10萬公務員受限

上班第一天就請假生子...勞保局拒投保！　代理師提告勝訴

快訊／淡海新市鎮大樓工人疑踩空　同事目睹8樓摔至B3慘死

暗戀女店員告白一秒被拒　高雄男熊抱摸9秒還怪她「太激動」

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

5歲童愛看手機「1天最多盯6hrs」　雙眼有結石！醫：小孩揉眼是警訊

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

館長愛犬「大雄」2小時剃毛工程 出動3助理+1獸醫...毛堆成小山！

清秀妹中壢街頭乞討...2hrs零進帳 社工無奈喊話辛酸爸：別再給她錢

臉書傳桃園超商「隨機傷人」事件　真相：男1打2持鎖匙攻擊

市值800萬全銷毀！海巡破獲漁船走私大閘蟹...易含戴奧辛致癌物

快訊／漁船苗栗外海遭「海浪擊破」…秒遭烈焰吞噬！海巡急救援　

人在冏途！婦夜上5樓門一關反鎖吼叫求助...孫4樓戴耳機玩電腦

「你健保卡遭盜用」男遭詐45萬　隔天又接同樣來電！這次報警了

法務部擬增「酷刑刑求罪」院檢警察調查員共10萬公務員受限

上班第一天就請假生子...勞保局拒投保！　代理師提告勝訴

快訊／淡海新市鎮大樓工人疑踩空　同事目睹8樓摔至B3慘死

暗戀女店員告白一秒被拒　高雄男熊抱摸9秒還怪她「太激動」

西螺女投資匯款受阻！型男肌肉警鐵口直斷阻詐　她秒回：很忐忑

前三名才能換新手機！她怒噴「努力過了不能通融嗎」　引爆鍵盤戰

臉書傳桃園超商「隨機傷人」事件　真相：男1打2持鎖匙攻擊

把握免運最後一天！　寵物雲商城滿額抽頭獎「5天4夜郵輪套房」頭獎等你拿！

貧窮線再上修！台北市民「月收低於2.5萬」就算中低收入戶

中信盃黑豹旗／台東高中有青少棒科班　一局被打17分很煎熬　

拜登勝選》富察／拜登必須走在川普主義的路上？

川普政府禁止拜登用國務院資源　各國元首「未讀訊息」積成山！

屋主在庭院餵浪浪！　隔幾周黑貓帶「一家大小」站一排來蹭飯

中信盃黑豹旗／台東高中三局扣倒　但三振科班比上台大還爽

台大陸生宿舍輕生　海基會：正確認家屬來台意向

社會熱門新聞

台大男學生上吊留遺書　交代家人處理筆電

台大男學生宿舍上吊　破門驚見明顯死亡

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

狠男捅妻「35刀」！見兒返冷吐：我殺了你媽

獨／中壢清秀妹休學乞討原因曝

台最大盜版網也被抄！警曝幕後藏鏡人

紅燈看手機13秒罰1萬　女騎士神逆轉

中檢雙11辦拍賣瑪莎拉蒂4、BMW通通流標

警抓酒駕愛上清純女！求婚前意外發現她的「暗黑身分」

台大期中考周「3天2學生輕生」

新北女遭丈夫軟禁「榔頭暴打」

北市女警執行掃黃！身後男警竟「出手襲胸」

「健康天使」口罩竟是黑心貨　逾千萬片狂銷！

更多熱門

相關新聞

包租公伸魔爪　女大生氣炸

包租公伸魔爪　女大生氣炸

新竹一名男房東見女房客貌美身材好，趁著幫她換燈泡時摸對方的手臂、頭頂等部位，女房客嚇阻房東後堅持提告。案經新竹地院審理，房東火速道歉並賠償女大生數萬元，才獲諒解撤告，新竹地院日前做出不受理判決。

親子鑑定P掉2字　台電員工下場曝

親子鑑定P掉2字　台電員工下場曝

氣愛女遭性騷　父甩鄰巴掌遭打死

氣愛女遭性騷　父甩鄰巴掌遭打死

色翁捷運磨蹭13女遭判刑　再頂OL蜜大腿

色翁捷運磨蹭13女遭判刑　再頂OL蜜大腿

北捷「噴X王」12年犯11起性騷案　OL遭頂怒報警

北捷「噴X王」12年犯11起性騷案　OL遭頂怒報警

關鍵字：

高雄地院強制罪性騷擾

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台大男學生上吊留遺書　交代家人處理筆電

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

台大男學生宿舍上吊　破門驚見明顯死亡

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

騎2年Gogoro！他曝「2原因」想換油車

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

青青綠帽男友出面道歉！最氣放火是第2次去

宅男把到正妹網婆　目睹本尊100公斤崩潰

邵雨薇爆已認：吳慷仁是男友！

雙11包裹塞爆超商　店員眼神死

小A辣變性「3年男友反對到底」！心酸放棄結婚

女情緒失控砍母親

即／YouTube大當機！　電腦、手機版無限迴圈

更多

最夯影音

更多
邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～
嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面