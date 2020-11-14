國中生台南火車站前走路撞孕婦　老公不捨亮「槍型打火機」恐嚇

▲1名溫姓男子因不滿國中生撞到他懷孕的妻子而心生不滿，涉嫌持沙漠之鷹手槍造型之「打火機」亮槍恐嚇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在13日晚間11時許，在台南爆料公社、PTT台南版等社群網站上，貼文指稱台南火車站前有男子持槍，市警一分局同時接獲持槍恐嚇之報案，警方據報循線在3小時內，將涉案溫姓男子查緝到案，惟發現溫嫌所持並非真槍，而昰把外型像手槍的「打火機」，警方認為溫嫌觸犯刑法恐嚇罪嫌，偵訊後函送法辦。

警方說，網友貼文指有陳姓市民朋友反映約在13日晚上9時許，自己的兒子在台南火車站前廣場賣雞蛋糕的攤位旁，突遭陌生人持疑似槍枝對其恐嚇，其子與同學見狀立即逃離現場，所幸未發生危害，並請大家提供線索，此文一出立即在網上瘋傳。台南市警一分局東寧派出所於同一時間獲報指稱，有3名國中生補習完要搭車回家，其中有1名國中生在台南火車站附近1處賣雞蛋糕的攤位旁，撞到1名男子身旁懷孕的妻子，該名男子即作出「亮槍」的動作，3名國中生馬上逃離現場並報案。

由於本案發生地點位於台南火車站前，且該時段正值人車鼎沸，竟有人敢公然持槍恐嚇民眾，市警一分局東寧派出所獲報後極度重視，展開全面調查，除立即通知被害人至派出所釐清案情，以刑法恐嚇罪受理並開立刑事案件三聯單，更立即派員調閱現場周邊監視器追查涉案對象。

案經東寧所及偵查隊員警細心積極追查，發現犯嫌身影及離開現場時所騎乘之機車，進而以車追人查知涉案人身分，並循線查獲30歲溫姓男子到案說明及查扣恐嚇用之疑似槍枝，該槍枝經警方檢視確認非屬管制槍械，而係為沙漠之鷹手槍造型之「打火機」。溫嫌向警方供稱係不滿國中生撞到他懷孕的妻子而心生不滿，才「亮槍」。全案偵詢後依恐嚇罪嫌函請台南地檢署偵辦。

市警第一分局特別呼籲市民，如與他人發生糾紛，應依循法律途徑或尋求調解等和平方式解決問題，切勿衝動以不當言語、暴力等違法行為相加，即便如本案之玩具槍造型的打火機，也會涉及刑法恐嚇罪之刑責；警方同時也呼籲，市民朋友在生活中如有遇到生命、身體、財產可能受到侵害之情況，請立即撥打110，一分局線上警網隨時到場，保護民眾安全，保障全體市民安居樂業。

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