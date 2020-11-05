不算組織犯罪！小弟堅稱沒入幫　松聯萬年祥霸桌打人...僅涉傷害

▲松聯幫大哥萬年祥率眾涉多起犯罪，小弟們稱「沒加入幫派」，全數獲不起訴。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

警方於2019年大掃黑中查出，松聯幫大哥萬年祥，曾帶著2014年犯下夜店殺警案的兒子萬少丞，到內湖某熱炒店霸桌，又帶當小模的女兒萬依絨，到股東會現場毆打楊姓前妻，全案依組織犯罪、恐嚇、傷害等罪送辦；士林檢方調查後，認為萬年祥這幾件都是個人糾紛，行為沒有持續、也沒有結構性組織、目的也非牟利，加上共犯們都說「沒加入幫派」，最後僅依傷害罪起訴萬年祥。

萬年祥原被控涉嫌率眾犯下多項罪刑，他於2018年7月間，趁唐姓女友被吳姓男子載到內湖時，夥同2名男子堵上前，企圖將吳男拉下車，並向吳男嗆說「有記你車牌、要抓你」，吳男於拉扯中身體多處擦挫傷。

萬年祥又在幾天後，到內湖某快炒店，把老闆等3人叫來，隨後將椅子砸向對方，又甩老闆巴掌、毆打對方友人，兒子萬少丞到場後，父子倆聯手痛毆熱炒店老闆等3人，過程中也砸壞了店內桌椅，並於2天後，手下再度到熱炒店霸桌，讓對方無法做生意。

萬年祥另帶松聯幫成員，自2014年3月起，向松山區陳姓攤販收6萬，陳姓攤販付不出錢又不堪騷擾下，只好換地方做生意，又於2018年7月間，叫人到工地拉白布條，企圖介入工程。

2019年1月間，萬年祥與楊姓前妻，因公司管理、股份權責產生糾紛，又帶著女兒到現場阻止股東會召開，過程中也出手傷害前妻，2月時又到公司阻止前妻領取薪水，4月間又把車停在公司門口，妨害員工進出。

熱炒店老闆等3人，事後撤回對萬年祥等人的傷害、毀損告訴，檢方將此部分不起訴；而包含萬年祥在內等10名被告，涉嫌組織犯罪條例部分，萬年祥對檢方表示，他在小兒子出生後，就退出江湖改作正經生意，熱炒店霸桌部分，他事前不知情，至於向松山區攤販要6萬，則是因為對方佔到奶奶、姑姑的房子，他才要求對方繳租金。

萬年祥坦承有去工地拉布條，至於和前妻在股東會的衝突，則是2人互毆；其餘包含兒子萬少丞等人，都否認參與幫派。

檢方調查後認為，這幾件案子，大多是萬年祥跟被害人的個人糾紛，參與人員也沒有明顯重複，不符組織犯罪條例中，「持續性、牟利性、結構性」等要件，也沒足夠證據證明萬年祥有指揮、或其他被告有參與組織，其餘涉犯恐嚇取財、恐嚇、強制、傷害等罪刑，皆因證據不足，將10人不起訴處分，最後僅依萬年祥對吳姓司機、楊姓前妻涉犯傷害罪嫌起訴。

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