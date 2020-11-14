川普訴訟陷苦戰　24hrs內連遭駁回2起！負責律師「我寧願辭職」

▲美國總統川普敗選後於各州提起訴訟，卻於13日稍早接連被駁回密西根州與賓州的案件。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統川普於大選中落敗後在數個州提出法律挑戰，希望選舉結果能夠一舉「翻盤」，然而，支持者於賓州、密西根州提出的訴訟在過去24小時內接連遭到法院駁回，負責賓州訴訟的波特萊特律師事務所（Porter Wright Morris & Arthur）更於12日宣布，將退出代表川普競選團隊提告的法律案件。

根據路透報導，拜登於7日於賓州勝出後，眾多媒體宣布拜登當選，而拒絕承認敗選的川普團隊8日向賓州法院提出挑戰，稱郵寄投票缺乏透明度與真實性。然而，負責訴訟的波特萊特律師事務所員工反對接下川普訴訟，至少一名律師辭職以示「強烈抗議」後，事務所12日向法院聲請解除委任，費城聯邦上訴法庭也在13日駁回此案。

知名大型律師事務所波特萊特在聲明中稱，退出是為了尋求原告（川普團隊）的最大利益，在替代律師到位前的過渡期會持續履行義務。川普競選團隊表示，不會過度震驚，團隊未來將與堅不可摧的律師團一起努力，以確保所有美國人都能獲得公平的選舉。據報導，波特萊特是迄今第3家退出川普訴訟的律師事務所，斯奈爾威爾默事務所（Snell & Willmer）日前也已退出亞利桑那州的案件。

據CNN報導，除了賓州訴訟遭到駁回，密西根州也面臨同樣的窘境，一名州法官13日駁回了共和黨人針對底特律選舉結果提出的指控。提告的保守派團體「五大湖司法中心」（Great Lakes Justice Center， GLJC）稱，底特律傾民主黨的韋恩郡（Wayne）有數萬張假選票以及選舉舞弊的情形。

另一方面，川普律師團隊於13日表示，川普在亞利桑那州的得票數與拜登落差過大，因此決定撤回於7日提起的選舉訴訟。據人口最多的馬里科帕郡（Maricopa County）律師與州務卿提交的文件顯示，雙方票差超過1.1萬張，且還有1萬張選票還未開出，而初步調查被歸類為問題選票僅有191張。

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