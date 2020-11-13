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中國軍力進步！迫使日本自主研發「隱形戰機」　鎖定多功能定位

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▲▼日本一架F-35在4月9日於訓練任務中墜毀，日方仍在打撈殘骸、搜救飛行員中。（圖／路透）

▲中國軍力進步，迫使日本積極研發隱形戰機。圖為日本F-35。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

日本防衛省日前發表聲明指出，將由三菱重工承包隱形戰機的研發業務，目標設定在2030年服役。對此有分析人士指出，面對中國的軍力進步造成的威脅，迫使日本必須研發隱形戰機，這一舉動也加劇了地區情勢的不確定性。

根據《南華早報》報導，在面對鄰國中國與北韓的軍力威脅下，新的F-X隱形戰機研發計畫，是升級日本老化的戰鬥機機隊計劃的一部分。《大眾機械》（Popular Mechanics）也指出，F-X預期取代於2035年退役的F-2戰機。

但相關計畫還在早期階段，日本防衛省在2021年預算中編列5.6億美元（約160億新台幣）的資金，用於研發戰機，三菱重工研發的X-2「心神」原型機，已經於2016年首飛，它比中國最先進的殲-20隱形戰機更小、更輕，殲-20現在已經少量服役，但是始終受到發動機的問題所困擾。

日本方面尚未決定，將來的隱形戰機定位是「多用途戰機」還是「空優機」。《詹氏防務周刊》（Jane's Defence Weekly）國防工業分析師格里瓦特認為，（Jon Grevatt），日本更有可能選擇多用途戰機，因為既可以當戰鬥機，也可以當對地攻擊機，還可以負擔部分偵查與監視功能，「當然最重要的功能，還是隱形」。

格里瓦特表示，解放軍的快速現代化，促使日本積極自主研發戰機，但是在該地區如果有戰機活動，將會造成計算錯誤或誤解的風險增加。

▲▼ 中國大陸空軍殲-20隱形戰鬥機。（圖／CFP）

▲解軍殲-20隱形戰機，一直受到發動機問題困擾。（圖／CFP）

格里瓦特強調，未來幾年中國將會推出真正具有空優實力的殲-20戰機，這將替中國帶來優勢與希望，並為日本來帶更大的風險，也是日本研發戰機的動力。

新加坡南洋理工大學「國際問題學院」助理教授拉斯卡（Michael Raska）也表示，來自中國的壓力，迫使日本推行其本土戰鬥機計劃，中國的軍事挑戰給美國在東亞的盟國帶來了極大的困境，日本必須認真面對美中戰略對抗的後果，東京必須評估在戰略中發揮的潛在作用、涉入的積極度，以及未來支持美軍的國防資源分配，才能夠達到在該地區的戰略行動要求。

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