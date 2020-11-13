女嬰剛出生「遭父母活埋」　農夫耕田挖出人臉嚇壞

▲農夫在耕田時竟然挖出女嬰。（圖／翻攝自pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

印度北部北阿坎德邦日前發生一起恐怖事件，當地有農民在進行田地翻土作業時，突然發現泥土下方露出一張「人臉」，旁邊的土挖開後發現是一名小嬰兒，所幸嬰兒被找到時仍有生命跡象，緊急送醫治療後保住一命。

根據印度Times of Uttarakhand報導，事件發生在北阿坎德邦卡蒂馬（Khatima），一名農夫在田地翻土時，發現土堆下有一張嬰兒的臉，檢查後才驚覺是嬰兒遭到活埋，因此趕緊將嬰兒從田地中救出。

農夫嚇得立刻把將嬰兒從田地中救出，其他村民見狀也趕緊拿布包裹嬰兒，抱在懷中並試圖用體溫為嬰兒取暖。警方獲報趕到現場後，馬上將嬰兒送到附近醫院治療，所幸治療後情況穩定、沒有生命危險。

報導透露，印度新生嬰兒被遺棄事件並非罕見，2019年10月就曾經有出生3天的女嬰，遭父母密封在陶罐中活埋在土裡。女嬰父母被警方逮捕後才坦承，他們因為只想要兒子，才會把女嬰丟棄。