醫院藥劑師宣判初生男嬰身亡　下葬前突然「動了」再就醫又已死

▲家屬認為藥劑師判斷錯誤，導致男嬰身亡。（圖／示意圖／免費圖庫pixabay）

記者李振慧／綜合報導

印度阿薩姆邦一名不到1歲的男嬰近來送醫時，被男藥劑師米特拉(Gautam Mitra)宣告死亡，家人傷心把寶寶帶回家準備喪禮時，「已經死亡」的寶寶又突然動了起來，便趕緊帶去另外一家醫生就診，然而因為耽誤黃金救援時間最後還是被宣判死亡。

事件8日發生在迪布魯加爾(Dibrugarh)的Muttuck Tea Estate醫院，由於當時院內缺乏專業醫生，所以由藥劑師米特拉為男嬰進行診斷，雖然他診斷病重的男嬰已經死亡，但其實對方還活著，因為擅自做出錯誤診斷現在將面臨醫療訴訟，目前已被警方逮捕。

嬰兒的母親尼哈(Niha Mura)表示，他們準備把孩子下葬前，正在進行最後的祈禱時突然發現孩子居然在動，「我們後來緊急把他帶到阿薩姆醫學院醫院就醫，醫生還是宣判他死了，是在2小時前才死的，我們懷疑上一間醫院宣判寶寶死亡時，他其實還活著」。

嬰兒的父親穆拉(Papu Mura)也表示，「如果我們的孩子在第一間醫院有受到正確的治療，現在他還有可能活著，由於值班藥劑師的疏忽，讓我失去了孩子」。事件後來引發大批民眾抗議，要求當局要對事件嚴查並且重罰，案件正在進行調查中。

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